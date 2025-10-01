Topo

É falso que Cármen Lúcia apoia anistia aos envolvidos na trama golpista

01/10/2025 19h32

É falso que a ministra do Supremo Cármen Lúcia teria se arrependido e passado a defender a anistia aos envolvidos na trama golpista, ao contrário do que afirma um vídeo compartilhado nas redes sociais.

O conteúdo, feito com auxílio de inteligência artificial, foi produzido por um perfil no YouTube com o alerta de que se trata de uma ficção. Porém, as peças desinformativas compartilham o vídeo sem este aviso, dando a entender que se trata de algo real.

O que está circulando

Posts enganosos compartilham vídeo ficcional sobre Cármen Lúcia sem alerta de que não é real
Vídeo traz a mensagem "Ministra se diz arrependida ou é fingimento". Um homem diz que, durante uma sessão administrativa fechada no STF, Cármen Lúcia teria "protagonizado um momento de absoluta vulnerabilidade humana" e "desabado" ao comentar sobre as sanções sofridas por familiares dela com a Lei Magnitsky. Citando uma suposta fonte que estaria na reunião, a ministra teria chorado, admitido abuso de poder e "declarado abertamente" seu apoio ao projeto de anistia aos envolvidos na trama golpista.

Por que é falso

Conteúdo é ficcional e gerado por IA. Uma busca reversa permitiu chegar ao vídeo original, publicado no YouTube no dia 26 de setembro por um canal que se descreve como um "projeto de entretenimento e ficção". A página ressalta que "as histórias e reportagens aqui apresentadas NÃO SÃO VERDADEIRAS, são crônicas hipotéticas geradas com Inteligência Artificial. O único intuito é estimular o debate e o pensamento crítico" (abaixo).

Canal no YouTube se descreve como "projeto de entretenimento" baseado em obras ficcionais
Perfil cria vídeos de ficção com críticas ao STF e ao governo Lula. O canal contém uma série de conteúdos semelhantes, geralmente com ministros do Supremo "chorando" ou "em pânico" e com um ambiente de "traição" e "intrigas" dentro da Corte. Também há vídeos similares sobre Lula e a primeira-dama Janja.

Posts enganosos omitem alerta de que vídeo é ficcional. Todos os conteúdos do canal contêm o seguinte texto na descrição: "AVISO IMPORTANTE: O roteiro deste vídeo é uma obra de ficção e hipótese. As informações aqui apresentadas não são factuais e foram criadas com auxílio de inteligência artificial para fins de entretenimento e reflexão sobre os rumos do Brasil" (abaixo). Porém, as publicações desinformativas omitem esta mensagem ao compartilhar o vídeo, o que leva a crer que se trata de um material verídico.

Posts enganosos omitem alerta de que vídeo é ficcional e foi criado com uso de inteligência artificial
Ministra defende punição a envolvidos na tentativa de golpe. Durante a posse de Edson Fachin como presidente do STF, Cármen Lúcia disse que a democracia havia sido "desconsiderada e ultrajada por antidemocratas", ressaltou o papel da Corte em defendê-la e classificou a ditadura como "pecado mortal da politica" (aqui, aqui, aqui e aqui). As declarações da magistrada deixam claro seu posicionamento contrário ao perdão dos condenados pela trama golpista.

Cármen Lúcia votou pela condenação de Bolsonaro. Por 4 votos a 1, a Primeira Turma do STF condenou o ex-presidente a 27 anos e três meses de prisão pela participação dele na trama golpista. Além da ministra, Flávio Dino e Cristiano Zanin acompanharam o voto do relator Alexandre de Moraes. Luiz Fux foi o único que votou pela absolvição de Bolsonaro.

Viralização. Uma publicação no Facebook tem 3.000 curtidas e 76 mil visualizações até hoje.

Como falar com o UOL Confere

Viu algo e não sabe se é falso ou verdadeiro? Mande para o UOL Confere. Sugestões de checagens podem ser enviadas para o nosso WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá as checagens feitas por nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui.

