Executiva da Rio Bravo: Diversidade amplia visão de riscos e oportunidades

Ter diversidade nos times amplia a visão de riscos e oportunidades. Quem afirma isso é a publicitária Gal Barradas, diretora de marketing e growth da Rio Bravo Investimentos, que já atuou em agências de publicidade como F/Nazca, MPM, Fbiz e foi uma das cofundadoras da Betc Havas no Brasil.

A executiva foi a entrevistada do episódio #222 do programa UOL Mídia e Marketing - confira, acima, a entrevista na íntegra. Gal ainda fala sobre inteligência artificial, CRM, eventos e a importância do conteúdo para o mundo de investimentos.

Veja outros destaques do papo:

O tema de (investimentos) ainda é difícil para o brasileiro. Tivemos um crescimento grande, mas estamos em um platô. 37% das pessoas se declaram investidoras, segundo a Anbima, mas isso está assim desde 2023.

a partir de 3:20

Hoje é muito fácil investir. Mas ainda existem crenças erradas, como a de que os produtos excelentes só estão disponíveis para quem tem fortunas. Isso não é verdade. Com R$ 100, mas pessoas já têm acesso a excelentes produtos de renda e de crédito, por exemplo.

a partir de 6:35

Nossos influenciadores são os analistas que têm programas, têm canais no YouTube. Como eles têm a palavra técnica, uma opinião técnica, se tornaram muito importantes pra gente.

a partir de 8:15

Acabou essa coisa de 'last click'. Ele não existe ao acaso. Ele existe porque houve todo um trabalho de construção de marca, de consideração, de preferência, antes disso, na cabeça das pessoas. Temos uma miríade de conteúdos, que vão de CRM e eventos a redes sociais, mas também produzimos muitos relatórios, por exemplo.

a partir de 13:59

Ninguém sabe o impacto disso (das ferramentas de IA). Mas temos que abraçar as ferramentas. Não podemos ter medo. Temos que extrair o melhor que pudermos. IA não faz planejamento, não faz estratégia. Ela analisa o que já foi mostrado. Planejamento e estratégia é visão e isso depende da experiência e do olhar humano.

a partir de 19:01

A tecnologia está acelerando o trabalho das pessoas. É isso que as empresas precisam mostrar. Não é uma atividade a mais. Temos que colocar a ferramenta para trabalhar para a gente.

a partir de 22:40

Educação financeira para mulheres deveria começar na infância. Ensinar às meninas o poder que elas têm. Não se deixar impedir de disputar cargos e salários, por exemplo. Sinto muitíssimo que as escolas não tenham essa matéria como obrigatória. Isso se trata da sustentabilidade das pessoas.

a partir de 32:40

