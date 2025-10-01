Topo

Ex-deputado de GO é preso suspeito de estuprar a própria filha de 2 anos

Iram de Almeida Saraiva Junior foi preso acusado de estuprar a própria filha, de 2 anos - Reprodução/Linkedin
Iram de Almeida Saraiva Junior foi preso acusado de estuprar a própria filha, de 2 anos Imagem: Reprodução/Linkedin
Do UOL, em São Paulo

01/10/2025 17h56Atualizada em 01/10/2025 18h10

O ex-deputado estadual Iram de Almeida Saraiva Junior, de Goiânia (GO), foi preso hoje no Rio por suspeita de estuprar a própria filha de 2 anos.

O que aconteceu

Ex-deputado estadual por Goiás pelo MDB (1999 a 2007), Iram Saraiva Junior foi preso na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, segundo a Polícia Civil. Anteriormente, foi cumprido um mandado de busca e apreensão contra ele. Na ocasião, o ex-parlamentar teve o celular recolhido para análise.

Agentes coletaram e analisaram depoimentos de testemunhas, relatórios de um pediatra e de um psicólogo, além do depoimento da criança. De acordo com a polícia, as investigações duraram seis meses.

Junior é médico oftalmologista e já foi vereador em Goiânia. O pai dele, Iram Saraiva (morto em 2020), foi senador, deputado federal e estadual pelo MDB e ministro do TCU (Tribunal de Contas da União).

Defesa de ex-deputado diz que ele é inocente e nega as acusações. "Iram foi acusado por sua ex-esposa de ter transmitido herpes para sua filha. Por isso, submeteu-se voluntariamente a exames laboratoriais, que comprovaram não ser portador desse vírus. O laudo do exame de corpo de delito realizado na menor não apontou qualquer indício de violência. Além disso, Iram entregou as senhas de todos os seus dispositivos eletrônicos, nos quais nada de ilícito foi encontrado", afirma o advogado Alexandre Mallet.

Suspeito está à disposição das autoridades para esclarecer os fatos, segundo a defesa. "Iram mantém plena confiança no sistema de Justiça brasileiro e acredita que sua inocência será reconhecida ao final do processo."

