Ex-assessor de Moraes é levado pela polícia na Itália

O ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, foi levado para a delegacia pela polícia da Itália nesta quarta. Segundo o UOL apurou, ele estaria sujeito a uma determinação da Justiça italiana de restrição de locomoção dentro do país.

O que aconteceu

Informação foi revelada pela revista Veja e confirmada pelo UOL. A ordem teria relação com o pedido de extradição de Tagliaferro feito por Moraes ao país europeu. UOL apurou que não haveria ordem de prisão contra ele expedida pelo STF. O ex-assessor já foi denunciado pela PGR por vazar informações sigilosas e tentar prejudicar as investigações envolvendo o atos golpistas de 2023.

Ministro pediu a extradição dele em agosto. Como não foi condenado pela Justiça brasileira, Tagliafero não estaria sujeito à prisão na Itália para ser extraditado, como ocorreu com a deputada federal Carla Zambelli (PL).

Ex-assessor de Moraes vinha fazendo campanha contra ministro do exterior. Ele chegou a participar por videoconferência de audiências no Congresso. Em uma delas, afirmou que um relatório do TSE teria sido fraudado para justificar uma operação policial determinada pelo ministro quando ele era também presidente do TSE, em 2022.

Especialista em informática, ele foi auxiliar de Moraes no TSE, atuando no órgão de combate às fake news da corte eleitoral. Tagliaferro deixou o cargo no gabinete do ministro após ser preso por violência doméstica. Ele foi detido em 9 de maio de 2023 e exonerado do cargo no TSE no mesmo dia. Dias depois, seu amigo entregou à Polícia Civil de São Paulo o aparelho telefônico do perito. Como mostrou a colunista Letícia Casado, do UOL, o boletim de ocorrência suspeita de violência doméstica contra a esposa.

Folha revelou uso informal da estrutura do TSE para abastecer investigações no STF. Série de reportagens mostrou diálogos entre Tagliaferro e o juiz Airton Vieira, que atua com auxiliar do gabinete de Moraes no STF. Mensagens mostram magistrado pedindo, via WhatsApp, a produção de relatórios sobre postagens de pessoas que estavam sob investigação no inquérito das fake News, sob relatoria de Moraes no Supremo.

Relatórios foram utilizados na investigação do STF para embasar medidas contra os investigados. Segundo a Folha, nem sempre os documentos eram formalizados como relatórios produzidos no TSE e, em alguns casos, Airton pediu alterações ou mesmo passou instruções sobre como os relatórios deveriam ser produzidos. O próprio Airton Vieira admite, em mensagens reveladas pela jornal, que os pedidos poderiam levar a questionamentos.