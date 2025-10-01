EUA: USDA revisa para cima estimativas de produção de milho e soja em 2024

Topo

Nova York, 01 - O relatório trimestral de estoques de grãos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) trouxe revisões para as estimativas das safras colhidas em 2024. A agência elevou a projeção de produção de milho em 25 milhões de bushels (635 mil t), para 14,89 bilhões de bushels (378,2 milhões de toneladas). A soja foi revisada para cima em 7,7 milhões de bushels (209,6 mil t), atingindo 4,37 bilhões de bushels (118,9 milhões de t).Ambas são revisões relativamente pequenas no tamanho da safra, mas o aumento representa um efeito negativo para um mercado que já estava reagindo a números de estoques maiores do que o esperado - especialmente para o milho. "A surpresa no milho compensa um pouco os rendimentos decepcionantes que temos ouvido", disse Doug Bergman, da RCM Alternatives, em nota. "No fim das contas, as contas de oferta e demanda do milho ficaram mais confortáveis", acrescentou. Fonte: Dow Jones Newswires.*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

