EUA oferece garantias de segurança ao Catar após ataque de Israel

01/10/2025 10h37

Os Estados Unidos considerarão "qualquer ataque armado" contra o território do Catar como uma ameaça a Washington e proporcionarão garantias de segurança ao Estado árabe do Golfo, afirmou a Casa Branca nesta quarta-feira(1º). 

Em caso de ataque, os Estados Unidos "tomarão todas as medidas legais e apropriadas, incluindo as diplomáticas, econômicas e, se necessário, militares, para defender os interesses dos Estados Unidos e do Estado do Catar e restaurar a paz e a estabilidade", afirmou um decreto assinado pelo presidente Donald Trump na segunda-feira e publicado nesta quarta. 

Em 9 de setembro, o principal aliado regional de Washington foi atingido por Israel, que tinha como alvo líderes do movimento islamista Hamas que negociavam uma proposta de paz dos Estados Unidos. 

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ligou para o primeiro-ministro do Catar da Casa Branca na segunda-feira para pedir desculpas e prometer que não faria isso novamente. 

Netanyahu e Trump anunciaram uma proposta de paz para Gaza, que agora precisa ser aceita pelo Hamas. 

aha/jz/mar/jc/fp

© Agence France-Presse

