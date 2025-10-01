Topo

Notícias

Estoques de petróleo nos EUA sobem 1,792 milhões de barris, revela DoE

Nova York

01/10/2025 12h31

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram 1,792 milhões de barris, a 416,546 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam alta menor, de 300 mil barris.

Os estoques de gasolina subiram 4,125 milhões de barris, a 220,694 milhões de barris, sem projeção de alteração.

Já os estoques de destilados avançaram 578 mil barris, a 123,577 milhões de barris. A previsão era de queda de 800 mil barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias caiu de 93,0% para 91,4%, enquanto a projeção era de queda menor, a 92,7%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram queda de 271 mil barris, a 23,467 milhões de barris. A produção média diária de petróleo subiu para 13,505 milhões de barris na semana. Fonte: Dow Jones Newswires.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Oktoberfest de Munique é temporariamente fechada devido à ameaça de bomba

Em dia de votação de projeto do IR, Lula chama líder do centrão no Alvorada

Quem é Binho Galinha, deputado baiano acusado de chefiar milícia

USDA libera US$ 38,3 mi em auxilio a produtores nos EUA afetados por furacão

Estado muito crítico, diz mãe de jovem em coma por intoxicação por metanol

Esposa do presidente espanhol recorre de acusação por peculato

Ex-assessor de Moraes é levado pela polícia na Itália

Incêndio e explosão em Munique deixam um morto e suspendem temporariamente a Oktoberfest

'Usei droga desde os 13 anos, namorei um traficante e fui agredida por ele'

Geleiras suíças perderam um quarto de seu volume em dez anos, alerta estudo

Parceria entre Cecafé e Emater-MG promove sustentabilidade na cafeicultura