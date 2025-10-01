Topo

Notícias

Esposa do presidente espanhol recorre de acusação por peculato

01/10/2025 12h55

Begoña Gómez, esposa do presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, recorreu, nesta quarta-feira (1º), da decisão de um juiz de solicitar seu julgamento por um júri popular por peculato, de acordo com um documento ao qual a AFP teve acesso.

"Não há indícios probatórios" de desvio de fundos públicos, afirmou o recurso apresentado pelo advogado de Begoña Gómez.

Gómez é uma cidadã "particular" que não pode ser "considerada funcionária pública" e, por não sê-lo, não pode ser acusada do crime de peculato, continuava o documento.

O juiz Juan Carlos Peinado considera que uma funcionária contratada pelo gabinete da Presidência trabalhou para Gómez em suas atividades privadas, pelo que considera que ela poderia ter cometido uma irregularidade.

Gómez, que compareceu várias vezes perante o juiz Peinado, afirmou em uma audiência em 10 de setembro que apenas pediu "pontualmente" à funcionária Cristina Álvarez que "enviasse alguma mensagem", mas insistiu que "nunca" a ajudou em suas atividades profissionais.

O fato de que, nessa audiência, Gómez tenha aceitado responder apenas às perguntas de seu advogado "não pode ser considerado como um indício da prática do crime", afirmou o recurso apresentado nesta quarta-feira.

No sábado, Gómez não compareceu à última intimação feita pelo magistrado, invocando o seu direito de ser representada pelo seu advogado.

Além deste caso, o magistrado também investiga desde abril de 2024 se Gómez se aproveitou do cargo do marido em seus negócios privados, o que poderia constituir crimes de corrupção e tráfico de influência.

Este caso provocou um forte impasse entre o Ministério Público, que solicitou o seu encerramento, e o juiz, e gerou irritação em Pedro Sánchez, que manteve o país em suspense durante vários dias em abril de 2024, enquanto se debatia se ele iria renunciar, o que acabou por não acontecer.

Além de sua esposa, várias pessoas do seu círculo estão na mira da justiça, a começar por seu irmão, que será julgado em breve por tráfico de influência.

"O tempo colocará as coisas em seu devido lugar. Cabe a nós defender a verdade (...) e a verdade é que meu irmão e minha esposa são inocentes", afirmou Sánchez na semana passada, que em setembro acusou alguns juízes de estarem "fazendo política".

mig/mdm/du/mb/jmo/mvv

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Estado muito crítico, diz mãe de jovem em coma por intoxicação por metanol

Esposa do presidente espanhol recorre de acusação por peculato

Ex-assessor de Moraes é levado pela polícia na Itália

'Usei droga desde os 13 anos, namorei um traficante e fui agredida por ele'

Parceria entre Cecafé e Emater-MG promove sustentabilidade na cafeicultura

Inmet emite alerta vermelho de grande perigo para baixa umidade no Brasil

Líderes da UE discutem "muro de drones" para repelir Rússia após violações do espaço aéreo

Polícia italiana detém ex-assessor de Moraes para aplicar medidas cautelares

EUA param: shutdown histórico

Proposta da reforma administrativa inclui teto para titulares de cartório

Atividade industrial dos EUA desacelera em setembro pelo 7º mês consecutivo