Enchentes matam nove pessoas em Odessa após fortes chuvas no sul da Ucrânia

(Reuters) - Inundações na cidade ucraniana de Odessa mataram nove pessoas, incluindo uma família de cinco pessoas presas em sua casa, que foi engolida pela água, informaram os serviços de emergência nesta quarta-feira, enquanto as chuvas torrenciais deixavam centenas de pessoas necessitadas de resgate e milhares sem energia.

As equipes trabalharam durante a noite para resgatar cerca de 362 pessoas e bombear a água dos edifícios, disse o serviço no aplicativo de mensagens Telegram, e postou fotos de passageiros sendo retirados de um ônibus inundado e carros retirados da água.

"Uma situação horrível em Odessa nestes dias -- 9 pessoas morreram como resultado do desastre natural, incluindo uma criança", disse o presidente Volodymyr Zelenskiy na plataforma X.

Ele acrescentou que o paradeiro de mais uma pessoa ainda está sendo verificado.

Uma família de cinco pessoas que morava em um apartamento no andar térreo de um prédio não conseguiu escapar da onda de água, disse à televisão ucraniana a porta-voz do serviço de emergência da região de Odessa, Maryna Averina.

Outras três mulheres morreram quando estavam caminhando em uma estrada e foram arrastadas pela correnteza, acrescentou Averina.

"Em apenas sete horas, quase dois meses de chuva caíram em Odessa", disse o prefeito Hennadiy Trukhanov no Telegram anteriormente. "Nenhum sistema de drenagem de águas pluviais pode suportar tal carga."

O governador Oleh Kiper disse que a região está sofrendo com chuvas torrenciais pelo segundo dia, que inundaram estradas, causaram quedas de energia, danificaram propriedades e derrubaram árvores.

Mais de 500 trabalhadores estavam envolvidos no esforço de resgate, disse ele. Ele acrescentou que 42.000 clientes em 32 vilarejos e cidades da região ainda estavam temporariamente sem energia.

Zelenskiy disse que instruiu seu vice-primeiro-ministro a realizar uma revisão completa das operações em Odessa.

(Reportagem de Lidia Kelly e Anna Pruchnicka)