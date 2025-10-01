Empregados da EPE param por 24h e anunciam greve de 48h dia 7, por recomposição salarial

Os empregados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) decidiram entrar em greve por 24 horas nesta quarta-feira, 1º de outubro, e por mais 48 horas a partir do dia 7 de outubro, com objetivo de pressionar o governo a recompor perdas salariais da autarquia. Segundo a categoria, desde maio de 2014 os salários acumulam perda de 22,7%.

Os empregados enviaram carta aberta pedindo reunião com os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e de Gestão e Inovação do Serviço Público, Esther Dweck, além do presidente do Conselho de Administração da EPE, Fernando Colli.

Na carta, os servidores destacam que devido à defasagem salarial a EPE tem perdido talentos para a iniciativa privada, e ressaltaram que a proposta da autarquia para o reajuste deste ano continua abaixo da inflação. "Outras estatais têm recebido aumento acima da inflação", afirmam.

Eles destacam ainda as perdas em relação ao valor de benefícios, como assistência médica e alimentação.

"O clima entre os empregados comprometidos com a missão da empresa e com o Brasil é de crescente desmotivação e apreensão", afirmam na carta dirigida aos ministros.