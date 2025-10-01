'Shutdown' nos EUA: embaixada no Brasil suspende atualizações nas redes

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil informou hoje que, devido ao shutdown, as redes sociais não serão atualizadas regularmente até que as operações sejam totalmente retomadas.

O que aconteceu

Contas vão funcionar apenas para informações urgentes de segurança, disse a embaixada. Os serviços de passaporte e visto programados nos Estados Unidos e em Embaixadas e Consulados dos EUA no exterior continuarão enquanto a situação permitir.

Devido à paralisação orçamentária, esta conta do X não será atualizada regularmente até a retomada total das operações, exceto para informações urgentes de segurança. No momento, os serviços de passaporte e visto programados nos Estados Unidos e em Embaixadas e Consulados dos EUA? pic.twitter.com/GMqYStilZc -- Embaixada EUA Brasil (@EmbaixadaEUA) October 1, 2025



O governo dos EUA foi paralisado à 0h01 de hoje (1h01 em Brasília) após o presidente Donald Trump e congressistas democratas não chegarem a um acordo sobre o orçamento. Com isso, o país entra em um shutdown, como é chamado o bloqueio temporário de serviços federais.

O shutdown vai interromper serviços federais e deixar diversos servidores públicos afastados sem pagamento. Até o momento, republicanos e democratas continuam firmes em suas posições.

É o primeiro shutdown desde 2019. Naquela época, durante o primeiro governo Trump, a paralisação durou 35 dias e foi a mais longa da história. Ela foi causada pela disputa sobre a construção do muro na fronteira com o México. Desta vez, o impasse envolve a área da saúde. Os democratas querem que o presidente prorrogue subsídios que estão perto de acabar e reveja cortes no Medicaid feitos durante o verão, como parte de uma das principais leis de impostos e política interna do governo Trump.

750 mil funcionários federais podem ser afastados. Segundo o Escritório de Orçamento do Congresso (CBO),750 mil funcionários federais poderiam se encontrar desta vez em situação de desemprego parcial, com uma perda de rendimentos equivalente a US$ 400 milhões (R$ 2,12 bilhões).

Não se sabe quanto tempo pode durar a paralisação. O governo federal sofreu shutdown 21 vezes desde 1976, quando o Congresso promulgou o processo orçamentário moderno.

Paralisação não vai afetar serviços vitais. São considerados vitais serviços como o Correio, o Exército e os programas de assistência como a Previdência Social e os cupons de alimentação.