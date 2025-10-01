Em dia de votação do IR, Lula se reúne com líderes do centrão

O presidente Lula (PT) se reuniu com líderes do centrão na Câmara dos Deputados hoje. Os encontros acontecem horas antes da votação do projeto de lei que isenta o Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais.

O que aconteceu

Lula se reuniu com os líderes do PP e do União Brasil. Nos encontros, os principais assuntos foram a colaboração das lideranças para aprovar a proposta de isenção do IR e os desembarques anunciados pelas duas legendas.

Lula recebeu o líder do União Brasil, Pedro Lucas (MA), no Palácio do Planalto. O governo federal não confirma o encontro, mas UOL apurou que ele cancelou a reunião da bancada para se encontrar com o presidente.

Já Dr. Luizinho (PP-RJ) foi recebido para um almoço no Palácio da Alvorada. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também participa do evento.

Isenção do Imposto de Renda é a principal pauta do governo. A proposta é uma das principais medidas da gestão petista e deverá ser utilizada em 2026 para aumentar a popularidade e ajudar na possível reeleição de Lula.

Ontem, Lula almoçou com presidentes da Câmara e do Senado. O presidente Hugo Motta (Republicanos-PB), da Câmara, e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), estiveram com o presidente da República para tratar também da aprovação da isenção do IR.

Partidos decidiram deixar a Esplanada. O PP e o União Brasil anunciaram o desembarque do governo em setembro e exigiram que todos os filiados entregassem seus cargos, mas o partido de Luizinho esqueceu o ultimato anterior e deu mais alguns dias para o ministro do Esporte, André Fufuca (PP-MA), deixar o posto.

O União Brasil, aparentemente, cumpriu o prometido. O ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil-PA), fez sua carta de demissão, mas segue ministro e nesta semana deve acompanhar Lula em inaugurações de obras para a COP30, em Belém.

Imposto de Renda como prioridade

Relator do projeto, líderes do centrão e governo tentam um acordo para evitar mudanças na compensação e aumento do benefício. O relator do texto, Arthur Lira (PP-AL) disse que muitos partidos e parlamentares estão fazendo sugestões de alteração do texto.

A gente tem que ter responsabilidade na hora da discussão, discutir em alto nível, apresentar emendas que se sustentam, porque toda emenda tem uma ausência ou um aumento de arrecadação. Ela mexe no equilíbrio do projeto, mexe no equilíbrio no final das contas públicas e a gente vai ter que ver isso com calma.

Arthur Lira (PP-AL), relator da isenção do IR na Câmara

Líderes afirmam que ampliação da faixa de isenção têm votos favoráveis, mas há amparo na lei para barrar. Lideranças ouvidas pelo UOL afirmam que é provável a aprovação de um destaque —trecho que pode alterar o texto-base— para ampliar a faixa de isenção para cerca de R$ 7.000. A ideia é defendida por alguns parlamentares se Lira rejeitar as emendas sugeridas pelos deputados. O regimento interno da Casa, no entanto, determina que não serão aceitas sugestões que aumentem a despesa sem indicação da fonte de compensação.

Lira manteve os principais pontos apresentados pelo governo no texto aprovado na comissão em julho. Em outros, ampliou o benefício. Além da isenção para quem recebe até R$ 5.000, o texto enviado pelo Planalto previa isenção parcial para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.000. O relator elevou o valor máximo para R$ 7.350. A alteração beneficia 500 mil contribuintes.

Perda de arrecadação anual com isenção deve ser de R$ 25,5 bilhões, segundo cálculos. Pela legislação, é obrigatória a indicação de uma fonte de compensação para cada queda de receita. Lira manteve a sugestão do governo de cobrar de quem ganha mais.

Relatório de Lira estabelece uma taxa mínima para quem ganha a partir de R$ 600 mil por ano. O texto prevê uma progressão da alíquota chegando a 10% para rendimentos acima de R$ 1,2 milhão por ano, incluindo dividendos. Por exemplo, quem ganha R$ 900 mil anuais pagará 5% (R$ 45 mil).

Centrão deve aceitar tributação dos super-ricos. Na avaliação dos líderes, a queda da compensação poderá gerar um novo desgaste de que a Casa não se importa com os interesses da população e inflar o discurso do governo de "ricos contra pobres" ou "nós contra eles". Os parlamentares querem suavizar a imagem negativa da Câmara, depois da aprovação da PEC da Blindagem, que foi enterrada pelo Senado.

PL defende derrubar a compensação e ampliar a isenção. O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro adotou um discurso de que é contra o aumento de impostos para todas as classes sociais. A sigla deve apresentar emendas e destaques para aumentar o benefícios para quem ganha até R$ 10 mil mensais.

União Brasil tenta salvar dividendos e incluir parte da arrecadação da MP que taxa aplicações financeiras no projeto do IR. Deputados do partido afirmam que foram procurados por investidores para que a taxação seja alterada. Os parlamentares defendem que uma das possibilidades para compensar a isenção seria incorporar parte da arrecadação da medida provisória que tributa investimentos e pode ampliar a receita do governo em aproximadamente R$ 20 bilhões. Lira é contra a ideia.