É improvável que paralisação do governo dos EUA afete ratings soberanos no curto prazo, diz Fitch

Por Manya Saini

(Reuters) - A Fitch disse nesta quarta-feira que não espera que a paralisação do governo dos Estados Unidos afete os ratings soberanos do país no curto prazo, acrescentando que qualquer impacto sobre o crescimento econômico dependerá de seu escopo e duração.

O governo dos EUA encerrou grande parte de suas operações no início desta quarta-feira, uma vez que as profundas divisões partidárias impediram que o Congresso e a Casa Branca chegassem a um acordo de financiamento, dando início ao que poderia ser um longo e desgastante impasse que pode levar à perda de milhares de empregos federais.

"A Fitch continuará a avaliar os desdobramentos em torno do ambiente regulatório dos EUA, do Estado de Direito e dos freios e contrapesos institucionais como parte de sua análise de crédito soberano", disse a agência de classificação de risco.

Ela espera que o déficit do governo geral diminua para 6,8% do PIB em 2025, de 7,7% em 2024, em parte devido a um aumento nas receitas tarifárias, que agora ela vê atingindo US$300 bilhões.

"Apesar do aumento da incerteza em torno da política dos EUA e da possível erosão dos freios e contrapesos institucionais, esperamos que o status de moeda de reserva predominante do dólar americano -- um ponto forte importante da classificação soberana -- continue no futuro próximo", acrescentou a Fitch.

Uma paralisação do governo pode ter implicações amplas, interrompendo os serviços federais, desacelerando a atividade econômica e aumentando a incerteza para os mercados e as empresas.

A mais longa paralisação do governo dos EUA, que durou 35 dias entre 2018 e 2019, durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump, terminou parcialmente após atrasos em voos provocados por controladores de tráfego aéreo que pediram baixa.

Ainda não está claro por quanto tempo a atual paralisação do governo continuará. Os principais índices de ações dos EUA se recuperaram das baixas iniciais nesta quarta-feira.

"As paralisações do governo são inconvenientes e confusas, mas há poucas evidências de que tenham um impacto significativo sobre a economia", disse Scott Helfstein, chefe de estratégia de investimentos da Global X.

"Normalmente, a perda de atividade econômica, se significativa em primeiro lugar, é recuperada no trimestre seguinte."

(Reportagem de Manya Saini, em Bengaluru)