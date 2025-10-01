Topo

Notícias

Dólar cai ante real com exterior no radar após paralisação parcial do governo dos EUA

01/10/2025 09h11

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar cede ante a maior parte das divisas globais nesta manhã de quarta-feira, o que também pressiona as cotações no Brasil, com o mercado à espera da divulgação de novos dados da economia norte-americana e dos desdobramentos da paralisação parcial do governo dos Estados Unidos.

Às 9h05, o dólar à vista tinha baixa de 0,28%, aos R$5,3077 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,30%, a R$5,3435.

Na terça-feira, o dólar à vista fechou em leve alta de 0,06%, aos R$5,3228.

(Por Fabrício de Castro)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Kremlin adverte líderes europeus contra plano que, afirma, roubaria dinheiro da Rússia

Taiwan diz que China está tentando criar base legal para ataque com interpretação de resolução da ONU

Israel bombardeia Gaza; Hamas continua examinando plano de paz de Trump

'Watch party' em Paris reúne entusiastas da moda em clima de final de futebol

Gelo marinho da Antártida atinge o terceiro menor nível em meio século

China realiza cerimônia do Dia Nacional em águas de atol reivindicado pelas Filipinas

Sistema Cantareira entra na faixa de restrição hoje; o que muda

Trump estabelece caminho difícil para retorno da Autoridade Palestina à Gaza

ONU aprova transformação da Missão Multinacional de Segurança no Haiti em força de combate a gangues

Criança passa dias esperando resgate ao lado dos pais mortos em acidente

EUA entra em paralisação orçamentária sem solução à vista