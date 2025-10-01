Dólar cai ante real com exterior no radar após paralisação parcial do governo dos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar cede ante a maior parte das divisas globais nesta manhã de quarta-feira, o que também pressiona as cotações no Brasil, com o mercado à espera da divulgação de novos dados da economia norte-americana e dos desdobramentos da paralisação parcial do governo dos Estados Unidos.

Às 9h05, o dólar à vista tinha baixa de 0,28%, aos R$5,3077 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,30%, a R$5,3435.

Na terça-feira, o dólar à vista fechou em leve alta de 0,06%, aos R$5,3228.

(Por Fabrício de Castro)