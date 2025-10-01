Dólar fecha estável ante o real a despeito de queda no exterior

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - Após oscilar abaixo dos R$5,30 pela manhã, o dólar se recuperou ante o real e fechou a quarta-feira praticamente estável no Brasil, enquanto no exterior a moeda norte-americana cedia ante a maior parte das demais divisas, na esteira de novos dados sobre o mercado de trabalho dos EUA.

O dólar à vista encerrou a sessão em leve alta de 0,10%, aos R$5,3280. No ano, a divisa acumula queda de 13,77%.

Às 17h03 na B3 o dólar para novembro – atualmente o mais líquido no Brasil – subia 0,19%, aos R$5,3695.

No início da sessão o dólar cedia ante boa parte das demais divisas, com o mercado repercutindo a paralisação parcial do governo dos EUA, após republicanos e democratas não chegarem a um acordo sobre um projeto de Orçamento.

O impasse afetará a divulgação de dados econômicos de órgãos públicos norte-americanos, o que inclui os números sobre pedidos de auxílio-desemprego programados para quinta-feira e o relatório de empregos payroll previsto para sexta-feira.

O viés negativo para a moeda norte-americana se intensificou após o Relatório Nacional de Emprego da ADP mostrar que o setor privado dos EUA fechou 32.000 postos de trabalho no mês passado, depois de um declínio de 3.000 em agosto, em dado revisado para baixo. Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 50.000 postos, depois da criação de 54.000 vagas relatada anteriormente em agosto.

Neste cenário, o dólar marcou a menor cotação do dia, de R$5,2944 (-0,53%), às 9h18, logo após os números da ADP.

Mas ainda durante a manhã o dólar se reaproximou da estabilidade no Brasil, passando a registrar leves altas em alguns momentos. Às 12h55, atingiu o pico intradia de R$5,3375 (+0,28%).

Para Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, o diferencial de juros favorável ao Brasil -- com uma taxa básica Selic a 15%, ante taxas em queda nos Estados Unidos -- influenciou a cotação local do dólar.

“Em contraste com a queda dos yields dos Treasuries na sessão de hoje, o diferencial de juros reforça a atratividade do real no curto prazo”, pontuou em comentário escrito.

No exterior, às 17h09 o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,08%, a 97,755.