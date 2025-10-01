Topo

Diretor Financeiro da Ciabrasf renuncia ao cargo

01/10/2025 07h25

(Reuters) - A Companhia Brasileira de Serviços Financeiros disse na noite de terça-feira que Thiago Gramari renunciou aos cargos de diretor financeiro e de relações com investidores.

De acordo com comunicado ao mercado, o diretor-presidente Silvano Gersztel passará a acumular com efeito imediato o cargo de diretor financeiro.

Além disso, o conselho de administração elegeu Lucas Trevisan como diretor de relações com investidores, também com efeito imediato.

(Por Michael Susin em Barcelona)

