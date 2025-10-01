Dia Internacional do Café: provamos 8 marcas e aqui estão as melhores

Seja no café da manhã, após o almoço ou no lanche da tarde, o cafezinho faz parte da rotina de muitos brasileiros. E nada melhor para reforçar isso do que hoje (1º), Dia Internacional do Café.

Para quem quer experimentar diferentes marcas, o Guia de Compras UOL testou oito opções, dos gourmet aos especiais, selecionando os mais saborosos.

O Teste às Escuras contou com seis profissionais do UOL, que experimentaram as bebidas, coadas com filtro de papel, sem ter conhecimento sobre as marcas. Confira os cafés provados no teste:

3 Corações Sul de Minas

Baggio aroma de chocolate trufado

Coffee++ super specialty Arara

L'OR Sul de Minas frutado e cítrico

Nescafé Gold equilibrado

Orfeu Clássico Sul de Minas Gerais e Mogiana

Starbucks Pike Place com notas de chocolate

Santa Mônica café torrado e moído premium

Os mais saborosos

1º lugar: Orfeu

Características: categoria de café especial, intensidade 6 e doçura alta. Com notas florais, frutadas e de caramelo, segundo o fabricante.

O Orfeu ficou no top 3 de preferência dos seis jurados. Quatro o elegeram como o mais gostoso em seus rankings.

Pontos positivos: sabor intenso e equilibrado.

Sabor potente sem ser amargo demais, claramente um café de qualidade. Marcella Duarte, do Guia de Compras UOL

Parece um café de torra média e que me agrada muito. Guilherme Tagiaroli, repórter do UOL

É o mais equilibrado [de todos os cafés provados]. Fabiana Uchinaka, editora do UOL

Apesar de um cheiro que não consegui identificar, é um bom café, o que mais gostei. Bárbara Paludetti, editora no UOL

Aroma 'queimadinho', sabor amargo e intenso Leticia Coimbra, estagiária de métricas e dados do UOL

Pontos de atenção: o aroma não agradou a todos.

Cheiro inicial não me agrada, parece borracha [em referência a algo mais para o queimado]. Mas o gosto é bom, levemente ácido. Bruna Brasil, editora-assistente de Splash

2º lugar: 3 Corações

Características: tipo gourmet, intensidade 5, doçura intensa. Possui aroma de frutas secas, além de notas de castanha e amêndoas, segundo a empresa.

O café ocupou a segunda colocação de preferência de quatro dos seis jurados, em relação aos oito cafés provados.

Pontos positivos: mais suave e sem amargor, bom para quem prefere um café mais adocicado.

Muito bom. Suave, pouco torrado, bem agradável e com leve acidez. Guilherme

Gosto suave, pouco amargo, tipo de café para tomar no fim da tarde. Não é o forte para acordar de manhã. Bruna

Suave e equilibrado. Não tem nenhuma característica que se destaque, mas é um bom café. Marcella

Pontos de atenção: falta algo a mais.

Para Fabiana Uchinaka, o café da 3 Corações é agradável, mas faltou personalidade para que ele conquistasse o seu primeiro lugar de preferência.

Leticia Coimbra acredita que falta um pouco de intensidade e amargor, características que ela gosta mais na hora de tomar um café.

3º lugar: Coffee++

Características: café especial e acidez baixa. Com notas sensoriais de chocolate 70%, caramelo e maracujá, diz o fabricante.

O café conquistou o voto de três dos seis jurados como o terceiro mais gostoso entre todas as marcas provadas.

Pontos positivos: suavidade do sabor.

Café de torra mais clara e gosto bem suave. Eu tomaria litros desse café. Guilherme

Levemente adocicado, não deixa gosto de café na boca. Dá para tomar quantidade grande . Bruna

É bem suave, não senti muito o gosto de café, mas não é ruim. É um café que dá pra tomar mais. Bárbara

Pontos de atenção: o aroma peculiar.

Marcella Duarte considerou o café sem personalidade e muito cítrico.

4º lugar: Starbucks Pike Place

Características: Acidez alta. Com aromas de cacau, castanhas e o adocicado da torra, segundo o fabricante.

O café conquistou uma das juradas pelo toque de cacau em sua composição.

Tem um amargor a mais para o meu gosto, mas com um toque floral/achocolatado super agradável. Marcella

Pontos de atenção: falta algo a mais.

Levemente amargo, mas que dá para tomar. Falta personalidade para ele. Guilherme

Senti mais amargor lá no fundo, não gostei muito. Bárbara

5º lugar: Nescafé Gold

Características: gourmet, intensidade 8, com notas de caramelo.

Um dos participantes elegeu o café como um dos seus três favoritos. A maioria considerou que ele tem um sabor mais clássico de café.

Café um pouco mais torrado. Talvez agrade quem queira começar a provar um café que é um pouco mais premium . Guilherme

Tem um amargor gostoso, gosto de café clássico, tem cheiro de queimado, mas é gostoso. Eu tomaria pela manhã. Bárbara

Torra mais escura, gosto de café mais tradicional, mas com menos sensação de café queimado Fabiana

Pontos de atenção: outros jurados o acharam muito básico para um café gourmet.

Café bem normalzão, não tem nada excêntrico ou diferente, mas sem muito amargor. Bárbara

Sabor de queimado, mais comum. Leticia

6º lugar: Baggio

Características: gourmet, com intensidade 7, aroma de chocolate ao leite e notas de frutas vermelhas secas.

O café foi o favorito de uma das participantes. O cheiro de chocolate é bem presente, o que pode agradar quem quer ir além do sabor e do aroma exclusivo de café. Contudo, não conquistou o paladar da maioria dos jurados.

Bem gostoso, notas de chocolate e caramelo. O aroma é bem 'chocolatudo', mas o sabor não é enjoativo. Foi meu favorito, pois gosto de cafés com mais dulçor. Marcella

Cheiro de chocolate e o gosto de chocolate bem no final. Tomaria, mas muito pouco, ele é um pouco mais forte. Bárbara

Torra mais escura e aromatizado. Lembra um cheiro de chocolate, mas o gosto não corresponde ao cheiro. Guilherme

Café com gosto e cheiro de licor de chocolate/caramelo. Isso deixou o café amargo e ruim. Fabiana

Café encorpado, com aroma muito forte de caramelo. Bruna

7º lugar: L'OR

Características: gourmet, intensidade 8 e alta acidez. Tem notas de frutas cítricas.

É um café bem suave. Não é ruim, mas não é dos meus favoritos. Guilherme

Tem um cheiro bem estranho, mas o gosto não é ruim. Só é mais fraco, sem amargor de cafés tradicionais de mercado. Bárbara

Aroma forte, mas não parece tanto café. Leticia

Tem cheiro esquisito. Fabiana

Não tem cheiro de café, nem gosto de café. Tem gosto de madeira, folhas, algo assim. Bruna

Ruim para o meu paladar. Marcella

8º Santa Mônica café torrado e moído premium

Características: gourmet, intensidade entre 5 e 7, leve amargor e baixa acidez. Tem notas de frutas cítricas.

Aroma cítrico e sabor mais amargo do que os outros, o que é mais agradável para o meu paladar. Leticia

Cheiro muito forte, frutado e com certa acidez. O gosto é bom, mas não é meu favorito . Guilherme

É o mais amargo de todos entre os cafés provados. Bárbara

Cheio não é legal, mas o sabor é ok . Marcella

É enjoativo. Parece artificial. Bruna

Como funcionou o teste?

Após uma pré-seleção de cafés moídos 100% Arábica de marcas bem avaliadas por consumidores na Amazon e Magalu, a equipe do Guia de Compras UOL definiu os produtos que fariam parte do ranking. Com exceção do L'Or Sul de Minas, que é de torra clara, todos são de torra média.

Os seis jurados provaram cada café identificado por uma letra (de A a H) e registraram as suas percepções. Eles foram coados com filtro de papel (da mesma marca) e colocados em copos térmicos para manter a bebida aquecida o máximo possível durante a experimentação. Não houve adição de açúcar.

Ao final de tudo, cada pessoa deu notas de 1 a 10 para as oito marcas. A partir disso, tabulamos os resultados, ordenamos os produtos pelas pontuações (da mais alta para a menor) e também analisamos as percepções descritas pelos participantes.

*Colaboraram Afonso Ferreira, Ana Carolina Cardoso e Marcella Duarte.

*Com informações de conteúdo publicado em 13/09/2024 e 14/04/2025.

