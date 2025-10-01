Arranha-céu desaba parcialmente em Nova York; veja vídeo

Parte de um prédio de 20 andares desabou na manhã de hoje na região do Bronx, em Nova York.

O que aconteceu

Ninguém ficou ferido. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento do desabamento e, em seguida, uma fumaça tomando o bairro de Mott Haven.

Explosão na sala da caldeira do prédio pode explicar desabamento, disse o prefeito Eric Adams. "Aliviada por ninguém ter se ferido e grata aos nossos socorristas", publicou a governadora Kathy Hochul nas redes sociais.

Prédio faz parte de um programa de habitação popular de Nova York. "Enquanto subíamos as escadas, ouvimos um estrondo. Parecia uma bomba", disse a moradora Angel Peay à CBS. "Quando aconteceu, eu meio que tropecei. Ela também tropeçou. E então saímos correndo do prédio. Pensei: 'Não acredito nisso'", acrescentou.

Mais cedo, as autoridades locais informaram que parte dos moradores foi autorizada a retornar ao edifício. Porém, o gás havia sido cortado e inspeções ainda estavam sendo feitas.

Prédio tem três infrações ativas por insegurança na fachada, segundo a CBS. Outros cinco prédios da região, controlados pelo mesmo programa habitacional, também foram autuados em 2020 por insegurança na fachada.