Desabamento em igreja na Etiópia deixa mais de 20 mortos e 50 feridos

01/10/2025 08h46

Pelo menos 22 pessoas morreram e 55 ficaram feridas no desabamento de um andaime improvisado em uma igreja na Etiópia durante uma cerimônia religiosa, anunciou nesta quarta-feira (1º) a emissora oficial etíope EBC, no Facebook.

"Vários peregrinos morreram ou ficaram feridos quando o andaime de madeira, instalado para os trabalhos de acabamento, desabou às 7h45 (00h45 de Brasília), no momento em que um grupo de fiéis visitava a igreja" em Arerti, a cerca de 70 quilômetros a leste da capital, Adis Abeba, informou a rádio e televisão pública.

De acordo com Atnafu Abate, um responsável local citado pela EBC, pelo menos 22 pessoas morreram, 55 ficaram feridas e algumas "ainda se encontram sob os escombros", enquanto vários feridos foram transferidos para Adis Abeba.

Fotos publicadas pela EBC no Facebook mostram tábuas de madeira caídas no interior da igreja e várias pessoas tentando socorrer os feridos.

A localidade de Arerti fica na região de Amhara, a segunda mais populosa da Etiópia, país situado no leste da África que conta com cerca de 130 milhões de habitantes.

