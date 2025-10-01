Departamento do Comércio dos EUA não divulga dados de investimentos em construção após shutdown

O Departamento do Comércio dos Estados Unidos deixou de divulgar, nesta quarta-feira, 1º de outubro, os dados de investimentos em construção referentes a agosto ante julho. A suspensão do indicador ocorre após paralisação do governo norte-americano (shutdown, em inglês), após o Congresso não ter chegado a um acordo sobre o Orçamento na noite da terça-feira, 30.

O site do Escritório do Censo norte-americano, administrado pelo Departamento do Comércio, exibe aviso de que "devido à interrupção do financiamento federal, partes deste site não estão sendo atualizadas".

Milhares de servidores federais devem entrar em licença ou ser demitidos nas próximas horas.

Até agora, não há previsão para a divulgação do dado, nem para o fim do shutdown.