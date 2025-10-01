Decreto de Trump promete que EUA defenderão o Catar em caso de ataque

Topo

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu tratar qualquer ataque armado ao Catar como uma ameaça à segurança norte-americana, de acordo com um decreto publicado nesta quarta-feira, que diz que as forças do país podem intervir para defender a nação do Oriente Médio.

O Catar recebeu com satisfação a ordem de Trump, descrevendo-a como um marco no fortalecimento dos laços de defesa e da cooperação bilateral, conforme seu Ministério das Relações Exteriores.

O decreto -- que parece aprofundar significativamente o comprometimento dos EUA com o Catar -- surge depois que Israel tentou matar líderes do Hamas com um ataque aéreo a Doha, no mês passado.

O ataque, informado com pouca antecedência ao governo Trump, causou consternação em Washington, dada a estreita relação dos EUA com o Catar, que abriga a maior base militar norte-americana na região.

COMPROMISSO DE RESPONDER

O documento foi datado de segunda-feira, dia em que Trump recebeu o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca e apresentou uma proposta para o fim da guerra em Gaza. O Catar tem sido um mediador fundamental entre EUA, Israel e Hamas em relação à guerra.

"Os Estados Unidos considerarão qualquer ataque armado ao território, à soberania ou à infraestrutura crítica do Estado do Catar como uma ameaça à paz e à segurança dos Estados Unidos", disse o decreto.

"No caso de tal ataque, os Estados Unidos tomarão todas as medidas legais e apropriadas -- incluindo medidas diplomáticas, econômicas e, se necessário, militares -- para defender os interesses dos Estados Unidos e do Estado do Catar e restaurar a paz e a estabilidade."

O documento disse que as principais autoridades de defesa e inteligência dos EUA manterão um planejamento de contingência com o Catar, para garantir uma resposta rápida a quaisquer ataques.

A vizinha Arábia Saudita há muito busca garantias semelhantes como parte dos esforços de Washington para normalizar as relações entre Riad e Israel, mas tal acordo não se concretizou. No mês passado, a Arábia Saudita assinou um pacto de defesa mútua com o Paquistão, país com armas nucleares.

(Reportagem de Simon Lewis e Trevor Hunnicutt; reportagem adicional de Enas Alashray)

