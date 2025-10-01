Dados do BC mostram resultado do Banco do Brasil ainda fraco em julho, veem analistas

(Reuters) - Números sobre o desempenho de bancos brasileiros no começo do terceiro trimestre mostraram um cenário ainda difícil para o Banco do Brasil, segundo analistas que compilaram os números publicados pelo Banco Central nesta quarta-feira.

O BB teve lucro líquido de R$780 milhões em julho, de acordo com relatórios publicados pelo Citi e pelo Bradesco BBI, de R$976 milhões de junho. Apesar de melhor do que maio, quando chegou a R$516 milhões, está distante do começo do ano.

A equipe do Bradesco BBI avaliou como "muito fraco" o lucro do BB em julho, estimando R$2,3 bilhões em uma base trimestral -- 41% abaixo das suas previsões. E também apontou a queda de 0,8% na carteira de crédito na comparação mensal.

O Citi também destacou a queda no mês, mas acrescentou que as expectativas de lucro para o terceiro trimestre e 2025 já estão baixas. "O foco deve estar no nível de renegociação dos empréstimos rurais para apresentar melhora em 2026."

Os analistas ressaltaram que se trata apenas de um mês do trimestre e que o resultado do período pode estar sujeito a ajustes gerenciais e volatilidade ao longo dos meses -- para todos os bancos analisados.

Ainda conforme os números compilados, Itaú Unibanco teve lucro líquido de R$4,214 bilhões, melhor do que os R$3,487 bilhões um mês antes, com o portfólio de crédito registrando alta de 0,4% no mês.

Bradesco apurou lucro de R$2,008 bilhões, de R$2,052 bilhões em junho, com alta de 1,3% na carteira no mês. Santander Brasil registrou lucro de R$1,843 bilhão, de R$1,530 bilhões em junho, com expansão de 0,2% na carteira.

Nubank lucrou R$1,258 bilhão em julho, de R$1,464 bilhão um mês antes, com aumento mensal de 3,5% na carteira de crédito, enquanto Inter somou lucro de R$30 milhões, de R$88 milhões em junho, e ganho de 1,4% na carteira.

(Por Paula Arend Laier)