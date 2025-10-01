Topo

Cruz Vermelha suspende temporariamente operações na Cidade de Gaza devido às hostilidades

01/10/2025 08h24

BERLIM (Reuters) - O Comitê Internacional da Cruz Vermelha disse nesta quarta-feira que foi forçado a suspender temporariamente as operações na Cidade de Gaza e a realocar funcionários devido à escalada das hostilidades.

"O CICV continuará a se esforçar para prestar apoio aos civis na cidade de Gaza, sempre que as circunstâncias permitirem, a partir de nossos escritórios em Deir al-Balah e Rafah, que permanecem totalmente operacionais", disse em um comunicado.

(Por Miranda Murray)

