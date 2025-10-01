Covid ainda é ameaça e está aumentando, diz infectologista: 'Saiu da pauta'

O número de casos graves de covid-19 voltou a subir no Brasil, mas o tema praticamente desapareceu do debate público, alerta o médico infectologista David Uip no Alt Tabet, do Canal UOL.

"Está aumentando no Brasil e no mundo. Só que saiu da pauta, ninguém fala", afirmou o médico.

Segundo dados divulgados pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, do Ministério da Saúde, em 2025, até 22 de setembro, foram notificados 307.928 casos e mais de 2 mil óbitos por covid-19. Uip destaca que a doença é muito menos letal entre vacinados, mas segue perigosa para idosos e pessoas com doenças crônicas.

Nos indivíduos protegidos por vacina, em doses adequadas, ele é imensamente menos letal. Nos extremos de idade, principalmente nos mais velhos, com comorbidades, indivíduo que sofre de coração, de pulmão, não vacinado, é uma doença eminentemente grave e mortal. David Uip

O médico ainda alerta para novas epidemias. "Eu acho que nós estamos vulneráveis às epidemias e eu acho que o mundo progrediu pouco e não se lembra da lição que todos nós tivemos [com a Covid-19]."

'Superbactérias podem matar 38 milhões até 2050', diz Uip

Uso inadequado de antibióticos acelera a crise das superbactérias, alerta o infectologista David Uip, que cobra ações urgentes para frear a multirresistência e evitar milhões de mortes até 2050.

Se nada for feito, até 2050 morrerão 38 milhões de seres humanos por bactérias multiresistentes. Esse número ultrapassará o de mortes por doença cardiovascular e câncer. É disso que nós estamos falando. David Uip

IA nunca vai substituir médico, diz David Uip

A inteligência artificial já faz parte da rotina médica, mas não substitui o contato humano, diz o infectologista David Uip.

Já está incorporado, eu uso, não para diagnóstico, mas para atualização, para pesquisa, mas jamais substituirá o médico. David Uip

Para Uip, a IA tende a ser adotada por cada vez mais profissionais da saúde, mas isso não significa substituição, pois o contato pessoal humano é insubstituível.

Eu faço questão de estar atualizado quanto a tudo isso. Mas o contato pessoal, o acolhimento, olhar no olho, isso ninguém vai fazer. David Uip

