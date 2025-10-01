Corpo de russo desaparecido há mais de 3 meses é encontrado em trilha no RJ

O corpo do analista financeiro russo Denis Kopanev, 33, foi encontrado mais de três meses depois do turista desaparecer no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Corpo estava em um vale de mata fechada na Floresta da Tijuca, região próxima ao Horto, zona sul do Rio. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros confirmou que a vítima foi encontrada ontem durante buscas no local.

Pertences do estrangeiro estavam ao lado do corpo. Apesar do avançado estágio de decomposição, as características das roupas e os itens encontrados batiam com os de Denis, mas somente a perícia irá confirmar, afirmou a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Região onde ele foi encontrado é uma área de difícil acesso, com vales e penhascos. A polícia esclareceu que o corpo só foi encontrado, já em avançado estágio de decomposição, após um experiente frequentador das trilhas da região sentir um gosto ruim na água de um córrego e seguir a rastro.

Investigações apontaram que ele teria sofrido um acidente e morrido enquanto caminhava por uma trilha. A polícia afirmou que o turista seguia em direção à Vista Chinesa, onde esperava pegar uma condução a outro destino.

Buscas tiveram início após um amigo do russo fazer o registro do desaparecimento na delegacia. Ele relatou que o turista sempre costumava compartilhar a sua localização enquanto estava no Brasil. No imóvel onde estava hospedado, os agentes encontraram muitos pertences dele, incluindo o passaporte.

Turista foi visto pela última vez no dia 9 de junho

Denis Kopanev estava desaparecido desde do dia 9 de junho. Ele foi visto pela última vez saindo do imóvel onde estava hospedado, na Estrada Santa Marinha, no Parque da Cidade, na Gávea. As operações de buscas contaram com drones, cães farejadores e até mesmo o helicóptero da Polícia Civil.

O russo chegou ao Rio após visitar a Amazônia e pontos turísticos de Minas Gerais. Na sequência, ele pegaria um avião para São Paulo, onde encontraria um amigo e viajaria para Fernando de Noronha.

O analista financeiro morava em Londres há dez anos, mas nasceu na Rússia. Segundo o amigo, ele usava apenas o passaporte britânico.

A investigação

Polícia diz que analisou imagens das câmeras de segurança e ouviu testemunhas que interagiram com o russo durante a estadia dele. Segundo a polícia, o turista nunca teria deixado a região de mata onde desapareceu. Isso foi comprovado por meio de um anel usado por ele, que conta com marcadores digitais de movimento.

Anel ajudou nas investigações. A investigação concluiu que, após sair da residência alugada e ingressar na área de mata, o homem manteve-se em deslocamento, até o último registro do anel. entre 22h e 22h30, e não houve evidências de repouso ou incapacidade fisiológica no período monitorado. "A interrupção abrupta dos dados reforça a hipótese de evento súbito ou intervenção externa, compatível com o fato de o indivíduo nunca mais ter sido visto desde então", diz a polícia.

Polícia descobriu que o russo teria marcado um encontro com um homem, que ocorreria no mesmo dia, na Vista Chinesa. Mas, segundo relato de uma testemunha, Denis não apareceu. Apesar de ter solicitado um carro de aplicativo antes de sair de casa, o russo cancelou a viagem e decidiu ir andando pela trilha. O último registro de sua localização abrangia a área de seu desaparecimento.