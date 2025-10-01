Corona levará consumidor para uma das praias mais 'icônicas' do mundo

Quais são as melhores praias do mundo? Em mais uma iniciativa que comemora seu centenário, a Corona acaba de lançar a versão em português do seu 'Corona Beach 100', um guia interativo das praias mais icônicas do mundo.

Para celebrar o momento, a marca de cerveja da Ambev ainda vai realizar uma promoção que levará um consumidor, com acompanhante, para conhecer um desses locais. A pessoa sorteada escolherá para onde quer ir.

As pessoas que quiserem participar precisarão acessar o site da promoção, realizar o cadastro, escanear uma nota fiscal que comprove a compra de uma Corona ou o pedido realizado por meio do Zé Delivery até o dia 30 de dezembro.

O prêmio inclui passagem aérea, traslado da residência do ganhador até o aeroporto (e vice-versa), taxas de embarque e franquia de uma bagagem de 23kg por pessoa. Também estão incluídas três noites de hospedagem com café da manhã, almoço e jantar. O sorteado deverá viajar entre março e setembro de 2026.

Guia tem 11 praias brasileiras

A lista tem 11 locais no Brasil: Ilha do Amor (PA), Praia de Atins (MA), Praia do Preá (CE), Baía do Sancho (PE), Praia do Madeiro (RN), São Miguel dos Milagres (AL), Taipu de Fora (BA), Praia de Itapororoca (BA), Praia de Copacabana (RJ), Saco do Mamanguá (RJ) e Praia do Rosa (SC).

O guia também destaca outros pontos famosos em países como África do Sul e México e até litorais menos conhecidos, como Punta de Lobos, no Chile; Stokksnes Beach, na Islândia, e Cox Bay Beach, no Canadá.

Para a curadoria da lista, a marca reuniu especialistas no assunto, que incluiu oceanógrafos, surfistas e mergulhadores, entre outros profissionais. Cada praia foi classificada entre um e três sóis, considerando três elementos essenciais: cultura à beira-mar, conexão com a natureza e estética cênica.