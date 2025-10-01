Topo

Notícias

Conselho da Pague Menos fixa preço de oferta de ações a R$3,50

01/10/2025 07h25

(Reuters) - A rede de farmácias Pague Menos anunciou na madrugada desta quarta-feira que o conselho de administração aprovou o preço de emissão de R$3,50 de sua oferta de ações para levantar recursos para capital de giro.

A ação do grupo fechou o pregão de terça-feira a R$3,60.

Conforme ata do conselho, os executivos aprovaram o aumento de capital de R$140 milhões mediante a emissão de um lote de 40 milhões de ações.

Após a emissão, o capital da companhia passará a R$2,03 bilhões, dividido em cerca de 662,7 milhões ações.

O grupo disse no dia 22 de setembro que a General Atlantic vai vender inicialmente 29,565 milhões de ações da Pague Menos.

(Por Michael Susin em Barcelona)

