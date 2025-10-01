Conselho da Gerdau aprova capex de R$ 4,7 bi para 2026 e manutenção de R$ 6 bi para 2025

A Gerdau anunciou que seu Conselho de Administração aprovou nesta quarta-feira, 1º de outubro, seu plano de investimentos em capex para 2026, no valor de R$ 4,7 bilhões. Para 2025, o capex permanece inalterado em R$ 6,0 bilhões. Segundo a empresa, o montante, para ambos os anos, se destina a projetos voltados à manutenção e à competitividade.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que os projetos de manutenção estão associados ao prolongamento da vida útil e às melhorias operacionais dos equipamentos, com o objetivo de preservar o desempenho das unidades.

Já os projetos de competitividade estão relacionados ao crescimento de produção, aumento de rentabilidade e modernização das plantas.

Do total previsto para 2026, R$ 2,9 bilhões serão direcionados a projetos de manutenção e R$ 1,8 bilhão a iniciativas de competitividade. Já neste ano, o valor será dividido igualmente entre os dois segmentos, ou seja, R$ 3 bilhões para cada um.

Em relação aos projetos de manutenção, a companhia estimou ainda um investimento médio de cerca de R$ 3 bilhões por ano, para os próximos cinco anos, considerando o estado atual dos ativos, os patamares correntes de câmbio e inflação.

A empresa observa que a execução do plano de investimentos estará diretamente relacionada às condições de mercado e ao cenário econômico dos países em que opera e dos setores em que atua. "Qualquer alteração na percepção ou nos fatores acima descritos podem fazer com que os resultados concretos sejam diferentes das projeções ora apresentadas", afirma.