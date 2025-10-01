Topo

Notícias

Confiança empresarial sobe 0,5 ponto em setembro ante agosto, para 89,9 pontos, diz FGV

Rio

01/10/2025 08h16

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) avançou 0,5 ponto em setembro, para 89,9 pontos, na série com ajuste sazonal, após três meses de quedas.

"A alta da confiança em setembro é um sinal positivo embora insuficiente para indicar o fim da tendência de queda iniciada em junho. O avanço do componente de situação atual sugere uma reavaliação do nível de atividade e da percepção de incerteza econômica registrada nos meses anteriores. Em contrapartida, os indicadores de expectativas permanecem em trajetória declinante, refletindo pessimismo para os próximos três meses, com alguma melhora no horizonte de seis meses", avaliou o pesquisador Aloisio Campelo Jr., do Ibre/FGV, em nota oficial.

O Índice de Situação Atual Empresarial (ISA-E) subiu 1,1 ponto, para 93,8 pontos. O Índice de Expectativas Empresariais (IE-E) recuou 0,3 ponto, para 85,9 pontos, menor nível desde junho de 2020.

"Em setembro, a confiança empresarial avançou em 63% dos 49 segmentos integrantes do ICE, uma disseminação superior à observada no mês anterior. Todas as sondagens setoriais registraram uma disseminação de alta superior à de agosto", frisou a FGV.

A coleta de dados da sondagem de setembro ocorreu entre os dia 1º e 24 do mês.

