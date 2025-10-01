Topo

Notícias

Conferência das Mulheres faz alerta sobre câncer de mama

01/10/2025 17h16

Câncer de mama 

Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontam que o câncer de mama é o mais incidente e, também, a principal causa de mortalidade por câncer em mulheres no Brasil.

O número estimado de casos novos de câncer de mama no Brasil, para o triênio de 2023 a 2025, é de 73.610 casos por ano,  correspondendo a um risco estimado de 66,54 casos novos a cada 100 mil mulheres, conforme a publicação "Estimativa 2023 - Incidência de Câncer no Brasil" do Inca.  Em 2021, foram registrados 18.139 óbitos de mulheres por câncer de mama no Brasil. No entanto, a maioria dos casos, quando tratada adequadamente e em tempo oportuno, tem bom prognóstico para as pacientes.

A primeira orientação do Inca é que a mulher observe e apalpe suas mamas sempre que se sentir confortável para tal (seja no banho, no momento da troca de roupa ou em outra situação do cotidiano). A segunda estratégia de detecção precoce do câncer de mama é o rastreamento pela mamografia.

 

Ministra da mulheres, Márcia Lopes (c), discursa na 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Foto: José Cruz/Agência Brasil

O câncer do colo do útero está associado à infecção persistente por subtipos oncogênicos do vírus HPV (Papilomavírus Humano) e a principal forma de prevenção é a vacinação contra este vírus, que protege contra os subtipos oncogênicos 6, 11, 16 e 18. A recomendação atual é de dose única para meninas e meninos com idade entre 9 e 14 anos, pois esta vacina é mais eficaz se usada antes do início da vida sexual. A vacina também está disponível no SUS para pessoas de 9 a 45 anos vivendo com HIV/Aids, transplantados e pacientes oncológicos, que apresentam maior risco de desenvolver câncer e complicações relacionadas ao HPV. A detecção precoce do câncer do colo do útero é feita atualmente pelo exame citopatológico do colo do útero, ou exame Papanicolau, na faixa etária de 25 a 64 anos, a cada três anos.

"O SUS também fortalece ações de prevenção do câncer do colo útero, que fazem diferença e que reafirmam o valor do cuidado. O Ministério das Mulheres trabalha lado a lado com o SUS e com outros ministérios para ampliar o acesso das mulheres às políticas de prevenção e para garantir que a informação chegue em linguagem acessível, promova campanhas educativas e lutar para que todas, em qualquer território do Brasil, possam ter plenamente o direito ao cuidado."

Pessoa Idosa

As participantes da  5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (5ª CNPM) também celebraram o Dia Internacional das Pessoas Idosas, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU).

De acordo com os dados do Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população idosa (60+) no Brasil é 32,1 milhões de pessoas, 15,8% da população total do país.

Dentro da população de pessoas com 60 anos ou mais, as mulheres são a maioria (55,7%).

A titular da pasta das Mulheres reconhece que, em muitas situações, as mulheres idosas são as mais afetadas pela desigualdade de gênero, pela violência e pela exclusão e destacou a importância do cuidado que deve ser promovido por todos.

"Queremos assegurar que elas tenham, não apenas acesso à saúde, mas também respeito, proteção, valorização e protagonismo das suas vidas." A ministra informou que os idosos estarão dentro do Plano Nacional de Cuidados, que ainda será lançado pelo governo federal.

"Cuidar das mulheres em todas as partes da vida é construir um Brasil mais justo. O cuidado não pode ser visto apenas como responsabilidade individual, mas como um compromisso do Estado, como um dever coletivo, um valor fundamental da sociedade[...]. Que este mês nos inspire a ampliar esse cuidado à saúde, educação, assistência social, cultura, da infância à velhice, porque o país que cuida é o país que garante o futuro, a memória e a dignidade."

 Maria Gorete na 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres Foto: José Cruz/Agência Brasil

A delegada maranhense da conferência das mulheres, Maria Gorete Cruz, de Morros (MA), município do chamado Portal dos Lençóis Maranhenses, tem 73 anos. Esta é a segunda participação dela em uma mobilização nacional de políticas para as mulheres, depois de 2004. A aposentada agradece o respeito de jovens mulheres brasileiras pela sua voz e a valorização da experiência que ela e outras mulheres têm. 

"Tentamos transmitir a experiência que nós temos na vida na posição de mulheres que trabalham com políticas públicas para outras mulheres".

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Zelenskiy diz que Rússia está criando ameaça de incidentes nucleares

Ciro Nogueira afirma que André Fufuca terá que optar entre PP e governo Lula

PF pede a Moraes inclusão de denúncias de ameaças a Dino em inquérito das milícias digitais

Petróleo se mantém em queda por provável novo aumento de produção da Opep+

SP investiga 37 casos de intoxicação por metanol ligados a bebidas falsas

Lula autoriza governo a discutir fim da obrigatoriedade de autoescola para CNH

Morre, aos 91 anos, a renomada primatologista Jane Goodall

SBC tem 4 mortes e 13 casos de intoxicação por metanol, diz prefeitura

ABPA lança movimento pelo uso consciente de antimicrobianos na produção

Conferência das Mulheres faz alerta sobre câncer de mama

"Vários barcos" da flotilha para Gaza foram "detidos" sem incidentes, diz chancelaria israelense