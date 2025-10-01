Como pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS?

Trabalhadores com carteira assinada passaram a ter a possibilidade de contratar empréstimos utilizando parte do saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia, dentro do programa chamado Crédito do Trabalhador.

Como funciona o crédito com uso do FGTS como garantia?

Funcionários contratados pelo regime CLT podem solicitar essa linha de crédito, criada pelo governo federal como uma nova alternativa de acesso a financiamento. O pedido é feito exclusivamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou em instituições financeiras credenciadas.

O interessado informa o valor desejado e o sistema apresenta diferentes ofertas, em um modelo semelhante a um leilão. Assim, o trabalhador escolhe a proposta mais atrativa, considerando taxas de juros e prazos para quitação.

As prestações são descontadas automaticamente pelo eSocial, com limite de 35% do salário mensal. Segundo o governo, essa sistemática possibilita juros mais baixos em comparação aos consignados convencionais. Depois da contratação, o acompanhamento das parcelas pode ser feito diretamente pelo aplicativo.

É permitido comprometer até 10% do saldo do FGTS como garantia. Em caso de demissão, 100% da multa rescisória pode ser usada para quitar a dívida. A mudança de emprego dentro do regime CLT não interfere no contrato em andamento.

A coordenação ficará sob responsabilidade do Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, que poderá estabelecer regras complementares e definir teto para os juros.

Desde 25 de abril, quem já tem empréstimos com desconto em folha pode migrar para essa nova modalidade. Um dos objetivos principais é ajudar a reduzir o superendividamento.

Essa linha pode ser interessante para quitar dívidas mais caras, como cartão de crédito rotativo. De acordo com Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), também é útil para renegociar cheque especial ou empréstimos do tipo CDC. Segundo ela: "Na falta de uma reserva de emergência, esse modelo costuma ser mais vantajoso do que as alternativas disponíveis no mercado."

Porém, não é recomendada para aposentados que seguem trabalhando e já utilizam a margem consignável pelo benefício do INSS. Nesses casos, o crédito consignado vinculado à aposentadoria tende a ser mais econômico, pois oferece juros menores que o consignado CLT.

Antes de contratar, é essencial avaliar o CET (Custo Efetivo Total), que mostra o valor real da dívida. A especialista reforça: "Não assuma parcelas que comprometam demais o orçamento. Essa modalidade pode ser útil para financiar um imóvel, mas não faz sentido para cobrir gastos do cotidiano."

Como acessar a Carteira de Trabalho Digital?

Para usar o aplicativo, é preciso ter cadastro no Gov.br. O procedimento é o seguinte:

Acesse o portal Gov.br e preencha os dados solicitados (CPF, nome, data de nascimento, nome da mãe e estado de nascimento); Responda um questionário com cinco perguntas sobre sua trajetória profissional; Após a validação, será fornecida uma senha temporária, que deve ser alterada no primeiro login; Com o cadastro concluído, a versão digital da carteira ficará disponível no aplicativo (Android e iOS) ou no site servicos.mte.gov.br

.A emissão da Carteira de Trabalho Digital é automática. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, todo brasileiro com CPF já possui uma versão digital ativa. Quem nunca teve vínculo formal verá apenas os dados de identificação civil.