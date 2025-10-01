Topo

Comandante iraniano aponta para possível aumento no alcance dos mísseis

01/10/2025 08h40

DUBAI (Reuters) - O alcance dos mísseis do Irã será aumentado para qualquer ponto considerado necessário, disse um comandante sênior da Guarda Revolucionária à agência de notícias semi-oficial Fars na quarta-feira, em resposta ao que ele afirmou serem exigências ocidentais para restringir os mísseis de Teerã.

As exigências dos EUA e de alguns países europeus para impor restrições às capacidades de mísseis do Irã têm sido uma das questões que bloqueiam o caminho para um acordo nuclear, de acordo com autoridades iranianas.

Os países ocidentais temem que o programa de enriquecimento de urânio do Irã possa produzir material para uma ogiva atômica e que o país busque desenvolver um míssil balístico para transportá-la. Teerã nega a busca por armas nucleares.

Os mísseis iranianos têm um alcance autoimposto de 2.000 km, que as autoridades disseram no passado ser suficiente para proteger o país, pois esse alcance pode cobrir a distância até Israel.

No entanto, como os lançadores baseados nas províncias ocidentais do Irã foram alvos de caças israelenses em junho, Teerã gradualmente lançou mísseis mais ao leste de seu território -- o que exige um alcance maior.

"Nossos mísseis terão o alcance necessário", disse o inspetor adjunto do quartel-general militar central de Khatam al-Anbiya, Mohammadjafar Asadi, à agência de notícias Fars.

Ele acrescentou que a potência e o alcance dos mísseis iranianos limitaram a guerra iniciada por Israel em junho a 12 dias. Teerã retaliou com centenas de lançamentos de mísseis no território israelense.

Depois de bombardear as instalações nucleares iranianas, o que levou o Irã a atacar a base norte-americana de Al Udeid, no Catar, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou um cessar-fogo para encerrar o conflito, que viu tanto o Irã quanto Israel reivindicarem a vitória.

(Reportagem da Redação de Dubai)

