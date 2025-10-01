Topo

CNPE aprova regras para novos blocos de partilha de produção e prorrogação de contratos

01/10/2025 10h45

SÃO PAULO (Reuters) - O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou nesta quarta-feira resolução com diretrizes para a inclusão de blocos exploratórios de petróleo e gás natural sob o regime de partilha de produção localizados além das 200 milhas náuticas, disse o Ministério de Minas e Energia.

A decisão viabiliza, com segurança jurídica, a exploração de recursos fora do mar territorial tradicional, afirmou a pasta.

Entre os destaques da nova resolução, o ministério cita a possibilidade de oferta do Bloco Mogno, situado em área de elevado potencial geológico que se estende pelo polígono do pré-sal, na próxima Oferta Permanente de Partilha de Produção (OPP).

Em comunicado separado, o ministério disse que o CNPE também aprovou diretrizes para prorrogação de contratos de partilha de produção de petróleo e gás.

Com a decisão, será possível estender a fase de produção dos contratos de partilha por até 27 anos, desde que sejam demonstradas a viabilidade técnica e econômica da continuidade da produção e a vantagem da prorrogação para a União.

(Por Letícia Fucuchima)

