CNPE aprova atualização de estudo para viabilizar conclusão das obras de Angra 3

01/10/2025 10h47

SÃO PAULO (Reuters) - O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou nesta quarta-feira uma determinação para atualização dos estudos de modelagem econômico-financeira para viabilizar a conclusão das obras da usina nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro.

Um novo estudo, conduzido por Eletronuclear e Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), tornou-se necessário após a União fechar um amplo acordo com a Eletrobras que envolveu, entre outros pontos, a saída da companhia elétrica das obrigações de investimento em Angra 3.

Segundo o comunicado do Ministério de Minas e Energia, os estudos da usina nuclear deverão considerar, no mínimo, a manutenção dos termos do acordo com investimentos firmado entre a Eletrobras e a estatal ENBPar, com a participação de sócio privado; a conclusão do empreendimento com recursos exclusivamente públicos (ENBPar e União); e o detalhamento do custo de abandono do projeto, com avaliação dos impactos para todas as partes envolvidas.

O projeto de Angra 3, que data da década de 1980, foi paralisado por diversas vezes ao longo dos anos e ainda não teve sinal verde do governo para ser reiniciado. O principal impasse está relacionado a seus custos bilionários, seja para conclusão do projeto ou seu abandono e desmobilização.

(Por Letícia Fucuchima)

Notícias

