Aeroporto gigante na Arábia terá 6 pistas e quase o mesmo tamanho de Osasco

A Arábia Saudita está construindo em Riad o Aeroporto Internacional Rei Salman. O megaprojeto, previsto para ficar pronto em 2030, terá seis pistas paralelas e ocupará cerca de 57 km². Para efeito comparativo, isso é quase a área total da cidade de Osasco (SP), que tem cerca de 65 km².

O que aconteceu

Meta é receber 120 milhões de passageiros por ano até 2030 e 185 milhões até 2050. Além disso, a estimativa é processar 3,5 milhões de toneladas de carga. Segundo comunicado do Fundo de Investimento Público (PIF), o projeto busca: "posicionar Riad como centro logístico global, estimular transporte, comércio e turismo e atuar como ponte entre o Oriente e o Ocidente".

Com design assinado pelo escritório britânico Foster + Partners, o aeroporto será uma aerotrópole. A proposta inclui áreas residenciais, de lazer, comércio e espaços verdes conectados pelo chamado Wadi Loop.

O objetivo é integrar arquitetura, paisagismo e eficiência operacional. De acordo com o PIF, "com a sustentabilidade em seu núcleo, o novo aeroporto alcançará a certificação LEED Platinum". A energia virá de fontes renováveis.

Construção em ritmo acelerado

Obras já estão em andamento. O site especializado Archup descreveu o projeto como "o início de um empreendimento arquitetônico de escala e ambição sem precedentes".

A consultoria britânica Mace e a Parsons Corporation estão entre as empresas contratadas para gerenciar obras e infraestrutura. "Estamos em posição ideal para oferecer todo o nosso portfólio de serviços e ajudar a KSIADC a entregar com sucesso um dos maiores aeroportos do mundo", afirmou Davendra Dabasia, CEO da Mace Consult em matéria da Newsweek.

Aeroporto deverá criar 103 mil empregos diretos e indiretos. De acordo com a Reuters, o projeto integra a Visão 2030, plano que pretende reduzir a dependência do petróleo. Com inauguração parcial prevista para 2030, o Aeroporto Internacional Rei Salman promete mudar o mapa da aviação mundial.