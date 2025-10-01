Topo

Notícias

Aeroporto gigante na Arábia terá 6 pistas e quase o mesmo tamanho de Osasco

Projeto do Aeroporto Internacional Rei Salman, em Riad, Arábia Saudita - Site do Fundo de Investimento Público Saudita (PIF)
Projeto do Aeroporto Internacional Rei Salman, em Riad, Arábia Saudita Imagem: Site do Fundo de Investimento Público Saudita (PIF)
do UOL

Colaboração para o UOL

01/10/2025 15h48

A Arábia Saudita está construindo em Riad o Aeroporto Internacional Rei Salman. O megaprojeto, previsto para ficar pronto em 2030, terá seis pistas paralelas e ocupará cerca de 57 km². Para efeito comparativo, isso é quase a área total da cidade de Osasco (SP), que tem cerca de 65 km².

O que aconteceu

Meta é receber 120 milhões de passageiros por ano até 2030 e 185 milhões até 2050. Além disso, a estimativa é processar 3,5 milhões de toneladas de carga. Segundo comunicado do Fundo de Investimento Público (PIF), o projeto busca: "posicionar Riad como centro logístico global, estimular transporte, comércio e turismo e atuar como ponte entre o Oriente e o Ocidente".

Com design assinado pelo escritório britânico Foster + Partners, o aeroporto será uma aerotrópole. A proposta inclui áreas residenciais, de lazer, comércio e espaços verdes conectados pelo chamado Wadi Loop.

Relacionadas

Dia virou noite: tempestade de poeira 'engole' cidades em 3 países; veja

'Príncipe adormecido' morre após 20 anos em coma na Arábia Saudita

Prédio ousado promete conseguir abrigar 9 milhões de pessoas de uma só vez

O objetivo é integrar arquitetura, paisagismo e eficiência operacional. De acordo com o PIF, "com a sustentabilidade em seu núcleo, o novo aeroporto alcançará a certificação LEED Platinum". A energia virá de fontes renováveis.

Construção em ritmo acelerado

Obras já estão em andamento. O site especializado Archup descreveu o projeto como "o início de um empreendimento arquitetônico de escala e ambição sem precedentes".

A consultoria britânica Mace e a Parsons Corporation estão entre as empresas contratadas para gerenciar obras e infraestrutura. "Estamos em posição ideal para oferecer todo o nosso portfólio de serviços e ajudar a KSIADC a entregar com sucesso um dos maiores aeroportos do mundo", afirmou Davendra Dabasia, CEO da Mace Consult em matéria da Newsweek.

Aeroporto deverá criar 103 mil empregos diretos e indiretos. De acordo com a Reuters, o projeto integra a Visão 2030, plano que pretende reduzir a dependência do petróleo. Com inauguração parcial prevista para 2030, o Aeroporto Internacional Rei Salman promete mudar o mapa da aviação mundial.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Jane Fonda relança movimento pela liberdade de expressão da época da Guerra Fria

Colômbia entrega parte da fazenda de Pablo Escobar para vítimas do conflito

Moraes pede atualização diária sobre tornozeleiras de Chiquinho Brazão e Daniel Silveira

Vini e Rodrygo voltam a ser convocados para amistosos do Brasil contra Coreia do Sul e Japão

Morre Jane Goodall, renomada primatologista e ativista

Ucrânia afirma que ataque russo deixou instalações de Chernobyl sem eletricidade

Trump diz que pedirá a Xi que China compre soja dos EUA

Governo dos EUA paralisa parcialmente seus serviços e Casa Branca ameaça com demissões

Principal guerra é por alimento, diz presidente do Comitê Organizador do Rio+Agro

COI recebe delegação palestina, mas mantém postura sobre Israel

'Mais fácil aprovar IR do que tirar um pouco de quem ganha muito', diz Lula