Chuvas deixam nove mortos na região ucraniana de Odessa

01/10/2025 06h14

Uma tempestade deixou nove mortos, incluindo uma criança, na região ucraniana de Odessa, informaram os serviços de emergência nesta quarta-feira.

O prefeito da cidade de Odessa, Guennadiy Trukhanov, informou que o centro administrativo da região de mesmo nome registrou "quase o dobro das chuvas esperadas para dois meses".

Centenas de socorristas trabalharam durante toda a noite para resgatar as pessoas presas pela água, remover automóveis atolados e bombear a água dos edifícios.

O prefeito Trukhanov reconheceu que a situação é difícil, mas afirmou que está "sob controle".

