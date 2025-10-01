Topo

China lança novo visto para atrair especialistas estrangeiros em tecnologia

01/10/2025

Enquanto o governo Trump endurece as condições de imigração para trabalhadores qualificados com vistos de até US$ 100 mil, a China passa a oferecer, a partir desta quarta-feira (1º), um novo visto do tipo "K". O objetivo é atrair talentos estrangeiros ligados aos setores de tecnologia e ciências. 

Na China, o déficit de mão de obra qualificada na indústria pode chegar a cerca de 30 milhões de pessoas, segundo o jornal Diário do Povo, órgão do Partido Comunista. Por isso, Pequim lança esse novo visto voltado a profissionais estrangeiros com diploma de graduação ou superior, especializados em ciência, tecnologia, engenharia ou matemática. 

"Esses profissionais devem vir de universidades ou institutos de pesquisa nacionais e internacionais de renome", acrescenta o jornal estatal, em uma tentativa de afastar os temores de que o país esteja abrindo as portas para mão de obra pouco qualificada. 

Para atraí-los, a China aposta na simplicidade. Menos restritivo que os demais, esse visto permite que o profissional se instale no país sem precisar apresentar um contrato de trabalho no momento da solicitação. Também oferece mais flexibilidade quanto à duração da estadia, ao período de validade e ao número de entradas permitidas. 

Mais de um em cada cinco jovens chineses está desempregado 

No entanto, o idioma representa um obstáculo. A maioria das empresas de tecnologia chinesas opera em mandarim, o que limita as oportunidades para quem não fala a língua. O novo visto já enfrenta forte oposição dentro do país, em meio a um mercado de trabalho saturado. Mais de um em cada cinco jovens ativos está atualmente desempregado na China. 

"Enquanto alguns países se fecham e marginalizam talentos internacionais, a China aproveita com entusiasmo uma oportunidade importante e implementa sem demora essa política, que terá um impacto significativo no desenvolvimento futuro do país", escreveu o jornal nas redes sociais. 

(Com AFP)

