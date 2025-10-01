Chance do Fed cortar juros em outubro sobe de 86% para 99% após ADP nos EUA

A probabilidade de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) realizar um corte de 25 pontos-base (pb) nos juros dos Estados Unidos em outubro ganhou força no mercado financeiro após a pesquisa ADP mostrar cortes de emprego no setor privado dos EUA em setembro, segundo a ferramenta de monitoramento do CME Group.

Por volta das 9h30 (de Brasília), a chance de redução de 25 pb em outubro era de 99%, maior do que os 86% anteriores ao dado.

A probabilidade de um corte de 50 pb para o mês era de 1%, enquanto a chance de manutenção era nula.

Até dezembro, a expectativa de um corte acumulado de 50 pb ainda era majoritária, a 88,2%. A chance de uma flexibilização menor, em apenas 25 pb, era de 10,9%.