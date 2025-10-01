Cerveja está imune? E o vinho? Como metanol entra nas bebidas alcoólicas

Três mortes foram registradas após o consumo de bebidas alcoólicas com metanol na Grande São Paulo. Os casos estão ligados ao consumo de diferentes tipos de bebida —entre as citadas estão gim, uísque e vodca, consumidos em diferentes lugares.

Como metanol entra na bebida

O metanol é um álcool, assim como o conhecido etanol presente nas bebidas que são consumidas. Ambos são incolores, inflamáveis e têm cheiros semelhantes. Por isso é tão difícil diferenciar os dois. Mas o metanol é muito mais tóxico e não deve ser ingerido.

O metanol pode aparecer em qualquer bebida com álcool. No entanto, é mais provável que apareça em bebidas com maior teor alcoólico, como bebidas destiladas. "O processo de destilação de bebida produz um teor alcoólico maior que o processo de fermentação pura e simples, como na cerveja e no vinho", explica Rinaldo Tavares, professor de toxicologia clínica da UFF (Universidade Federal Fluminense).

Metanol pode entrar nas bebidas alcoólicas de diferentes maneiras. Às vezes, ele é adicionado de forma deliberada e ilegal durante ou após a fabricação, como uma forma de baratear ou aumentar o teor alcoólico de uma bebida. Neste caso, o metanol é colocado diretamente na garrafa ou no drink.

Métodos tradicionais de fabricação também podem gerar a substância. Tudo depende dos micróbios e dos tipos de materiais vegetais utilizados no processo de fermentação. No entanto, essa é a alternativa menos provável. "Nas fábricas, pode se formar uma pequena quantidade de metanol. Mas, normalmente, ela é retirada. Existe um controle", afirma Tavares.

Especialista explica que, no caso de cervejas, a quantidade de metanol gerada é muito pequena, justamente por ser uma bebida de menor teor alcoólico. Mas é preciso tomar cuidado com produções artesanais, no caso de vinhos e cervejas, e destilarias clandestinas —onde o controle não é garantido.

Substância também está ligada a combustíveis batizados. Recentemente, operações da Polícia Federal e do Ministério Público de São Paulo contra o PCC apontaram que mais de mil postos de dez estados estavam com combustíveis adulterados. Em São Paulo, alguns postos chegaram a comercializar gasolina com até 90% de metanol. Ainda não há comprovações que liguem essa adulteração com o caso das bebidas.

Quais cuidados tomar

Não existe nenhum teste caseiro confiável para se fazer antes do consumo. Só se descobre que o metanol estava presente pelos sintomas e após exames clínicos.

Por isso, evite consumo de bebidas de procedência duvidosa. Donos de bares devem recusar bebidas sem rótulo. É importante desconfiar de produtos fora do padrão, afirmou Gabriel Pinheiro, diretor da AbraselSP (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo), em entrevista ao UOL News.

Procure estabelecimentos conhecidos ou dos quais tenha referência. Desconfie de preços muito baixos —no mínimo podem indicar alguma falha como sonegação e adulteração.

Observe a apresentação das embalagens e o aspecto do produto. Desconfie de lacre ou tampa tortos ou "diferentes", rótulo desalinhado ou desgastado, erros de ortografia ou logos com "variações", ausência de informações como CNPJ, endereço do fabricante ou distribuidor, número do lote, e outra imperfeição perceptível.

Fique atento a sintomas pós-consumo. Visão turva, dor de cabeça intensa, náusea, tontura ou rebaixamento do nível de consciência, podem indicar intoxicação por metanol ou por bebida adulterada.

Busque atendimento médico imediato. Se houver qualquer sintoma suspeito, o consumidor deve procurar urgência médica sem demora.

Comunique as autoridades competentes. Disque-Intoxicação (0800 722 6001, da Anvisa) para orientação clínica/tóxica; Vigilância Sanitária local (municipal ou estadual); Polícia Civil; Procon (órgão de defesa do consumidor).

Exija sempre a nota fiscal ou comprovação de origem. O documento precisa ter todas as informações de identificação do fornecedor e da compra, isso ajuda na rastreabilidade do produto e é uma garantia para o consumidor em eventual reclamação.