Casa Branca anuncia demissões "iminentes" devido ao fechamento do governo

01/10/2025 15h21

A Casa Branca disse nesta quarta-feira (1º) que as demissões de trabalhadores federais eram "iminentes" devido ao fechamento do governo provocado pelo desacordo entre republicanos e democratas no Congresso.

O Executivo americano está "trabalhando com agências em todas as áreas para identificar onde podem ser feitos cortes... e acreditamos que as demissões são iminentes", declarou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

dk/jz/mar/am

© Agence France-Presse

