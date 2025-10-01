Sistema Cantareira entra na faixa de restrição hoje; o que muda

O Sistema Cantareira, que abastece metade da população da região metropolitana de São Paulo, entrou hoje na faixa de restrição, o que não ocorria desde janeiro de 2022.

O que muda

Agora, a Sabesp só poderá retirar do sistema até 23 metros cúbicos por segundo. São quatro metros cúbicos a menos do que os 27 metros cúbicos autorizados para o mês de setembro, quando o sistema estava na faixa de alerta.

Desde que o sistema estava em alerta, companhia de abastecimento passou a bombear água da represa do Jaguari, que fica no interior do estado. Anunciada na semana passada, a medida visa garantir o fornecimento de água para as cerca de 10 milhões de pessoas que vivem na região. A interligação entre as represas amplia a segurança hídrica da grande São Paulo.

Empresa também aumentou tempo da redução da pressão noturna. Passou de 8 horas para 10 horas, das 19h às 5h do dia seguinte.

Sistema Cantareira operava com 28,3% do volume útil ontem, com variação diária negativa de 0,2%. A queda do volume de água se deve às chuvas abaixo da média nos últimos meses.

O que é faixa de restrição?

Entrada na faixa de restrição segue critérios definidos após crise hídrica de 2014/2015. A norma estabelece limites de retirada de água de acordo com o volume acumulado no Sistema Cantareira, conferindo previsibilidade às condições operativas e maior segurança hídrica para a região metropolitana de São Paulo e para as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ).

As faixas são as seguintes:

Faixa 1: normal - volume útil acumulado igual ou maior que 60%, limite de retirada de 33,0 m³/s;

- volume útil acumulado igual ou maior que 60%, limite de retirada de 33,0 m³/s; Faixa 2: atenção - volume útil acumulado igual ou maior que 40% e menor que 60%, com limite de retirada de 31,0 m³/s;

- volume útil acumulado igual ou maior que 40% e menor que 60%, com limite de retirada de 31,0 m³/s; Faixa 3: alerta - volume útil acumulado igual ou maior que 30% e menor que 40%, com limite de retirada de 27,0 m³/s;

- volume útil acumulado igual ou maior que 30% e menor que 40%, com limite de retirada de 27,0 m³/s; Faixa 4: restrição - volume útil acumulado igual ou maior que 20% e menor que 30%, com limite de retirada de 23,0 m³/s;

- volume útil acumulado igual ou maior que 20% e menor que 30%, com limite de retirada de 23,0 m³/s; Faixa 5: especial - volume acumulado inferior a 20% do volume útil, com limite de retirada de 15,5 m³/s.

Sistema Cantareira

Sistema abastece cerca de 10 milhões de pessoas — metade da população da região metropolitana de São Paulo. Ele também contribui para o atendimento dos usos múltiplos da água, com destaque para o abastecimento de Campinas, nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.

É composto por cinco reservatórios interligados. São eles: Jaguari, Jacareí, Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro, com volume útil total de 981,56 bilhões de litros. Desde 2018, conta também com a interligação entre a represa Jaguari (no rio Paraíba do Sul) e a represa Atibainha.

Apesar dos reservatórios do Sistema Cantareira ficarem em território paulista, ele recebe águas da bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, de gestão da União. Por causa disso, a ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento) compartilha com a SP Águas a gestão dos recursos hídricos do sistema.

Região metropolitana de São Paulo tem outros seis sistemas de água, além do Cantareira. São eles: Guarapiranga, Rio Grande, Rio Claro, Alto Tietê, Alto Cotia e São Lourenço. A região vem enfrentando uma sequência de anos com chuvas abaixo da média.

*Com informações do Estadão Conteúdo.