Topo

Notícias

Canadá bloqueia exportação de baleias-beluga para a China

01/10/2025 14h57

O Canadá negou nesta quarta-feira (1º) um pedido de um parque temático para exportar 30 baleias-beluga para a China e explicou que sua decisão responde à necessidade de proteger esses mamíferos da exploração.

Alguns relatos indicam que o Marineland tenta vender seus bens desde que fechou as portas ao público em 2024. O parque vem sendo alvo de escrutínio há vários anos pelas condições em que mantinha os animais.

Segundo a agência de notícias Canadian Press, pelo menos 20 orcas e 19 belugas morreram desde 2019 no Marineland, que era uma popular atração turística próxima às Cataratas do Niágara.

A ministra da Pesca, Joanne Thompson, informou nesta quarta-feira que negou a solicitação do Marineland para exportar 30 belugas ao parque temático Chimelong Ocean Kingdom em Zhuhai, na China.

"Eu não poderia, de boa consciência, aprovar uma exportação que perpetuaria o tratamento que essas belugas sofreram", disse Thompson em comunicado.

As 30 belugas do Marineland são as últimas baleias em cativeiro no Canadá.

"As baleias pertencem ao oceano, não a tanques para o nosso entretenimento", acrescentou Thompson.

Os inspetores de bem-estar animal da província de Ontário investigam o Marineland desde 2020 e relataram que todos os animais estavam angustiados pela má qualidade da água no parque.

O Marineland enviou cinco belugas ao aquário Mystic, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos, em 2021. Até o final de 2023, três delas haviam morrido.

bs/dw/val/mar/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Morre aos 91 anos Jane Goodall, cientista pioneira que revolucionou o estudo dos chimpanzés

Aeroporto gigante na Arábia terá 6 pistas e quase o mesmo tamanho de Osasco

Marinha de Israel adverte flotilha de Gaza para mudar de rumo

Grande SP investiga nova morte suspeita de contaminação por metanol

França investiga petroleiro ligado ao sobrevoo de drones na Dinamarca

China lança novo visto para atrair especialistas estrangeiros em tecnologia

Corpo de russo desaparecido há mais de 3 meses é encontrado em trilha no RJ

Justiça muda status de inquérito e Gato Preto passa a ser investigado

Marinha israelense ordena à flotilha para Gaza que mude de rota (ministério israelense)

Ucrânia afirma que ataque russo deixou instalações de Chernobyl sem eletricidade

Casa Branca anuncia demissões "iminentes" devido ao fechamento do governo