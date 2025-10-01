Cade aprova proposta de Tanure para Braskem; Novonor diz que negociação segue em curso

(Reuters) - O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, por unanimidade e sem restrições, a aquisição de ações da NSP Investimentos -- e, indiretamente, do controle da Braskem -- pelo fundo de investimentos em participação Petroquímica Verde, ligado ao empresário Nelson Tanure, conforme comunicado ao mercado da Braskem nesta quarta-feira.

A companhia cita correspondência sobre a atualização do processo recebida pela acionista Novonor, no qual ela acrescenta que "os termos e condições do ato de concentração submetido à apreciação do Cade não possuem caráter definitivo e vinculante quanto à potencial transação".

A Novonor também ressaltou na correspondência à Braskem que "a depender da evolução das tratativas entre NSP Inv e Fundo, as quais seguem em curso, novos termos e condições quanto à potencial transação poderão vir a ser ajustados entre as referidas partes".

O Cade já tinha dado o aval para uma potencial transação envolvendo as ações de emissão da NSP Investimentos em meados de julho.

A Novonor recebeu em maio uma proposta do fundo Petroquímica Verde para aquisição do controle da Braskem, cujo prazo para exclusividade expirou em agosto sem um desfecho. Bancos credores e a gestora IG4, conforme publicado na mídia, passaram a negociar sobre as ações da Braskem.

Na última sexta-feira, a Braskem afirmou que contratou assessores financeiros e jurídicos para auxiliar a companhia na elaboração de um diagnóstico de alternativas econômico-financeiras para otimizar a sua estrutura de capital.

(Por Paula Arend Laier)