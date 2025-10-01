Brasil tem fluxo cambial positivo de US$596 milhões em setembro até dia 26, diz BC

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou fluxo cambial total positivo de US$596 milhões em setembro até o dia 26, em movimento puxado pela via financeira, informou nesta quarta-feira o Banco Central.

Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado.

Pelo canal financeiro, houve entradas líquidas de US$1,170 bilhão em setembro até o dia 26. Por este canal são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros, entre outras operações.

Pelo canal comercial, o saldo de setembro até o dia 26 foi negativo em US$574 milhões.

SEMANA

Na semana passada, de 22 a 26 de setembro, o fluxo cambial total foi positivo em US$1,141 bilhão.

No acumulado do ano até 26 de setembro, o Brasil registra fluxo cambial total negativo de US$16,554 bilhões.

