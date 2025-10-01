Fã da Rússia, carioca faz bolos do Leste Europeu e fatura R$ 407 mil ao ano

De família italiana e apaixonada pela Rússia, a carioca Raisa Coppola, 34, aprendeu a fazer um bolo típico russo ao voltar de uma viagem àquele país. No início, ela vendia o bolo Medovik para amigos; depois, no Instagram, e as encomendas eram retiradas na portaria de seu prédio. Hoje, ela é dona da loja O Medovik, em Ipanema, no Rio. Faturou R$ 407 mil em 2024.

3 bolos do Leste Europeu no cardápio

O bolo Medovik também é conhecido como bolo de mel russo Imagem: Rodrigo Azevedo/ Divulgação

Bolo Medovik é o carro-chefe. O primeiro do cardápio foi o bolo Medovik (um clássico da confeitaria russa). Além do sabor original (camadas finas de massa adoçada com mel, intercaladas por creme azedo), o bolo ganha novos sabores a cada mês —já foram mais de 24 até hoje. "Esse é o único bolo que, além do original, tem sabores diferentes. A massa não muda; só mudam os recheios", diz Raisa.

Os outros dois são os bolos Leningrado e Kiev, lançados neste ano. O Leningrado é feito com creme Charlotte de chocolate e avelãs crocantes; e o Kiev leva camadas crocantes de merengue com nozes e creme Charlotte com conhaque e cacau.

Preços dos bolos. Os bolos inteiros custam de R$ 280 (pequeno) a R$ 330 (grande), e as fatias variam de R$ 35 a R$ 38,50.

Toda a produção é feita no local, por Raisa e equipe. Segundo ela, são feitos cerca de 15 bolos por semana. Ela tem dois funcionários e está treinando novos integrantes para a equipe.

Clientes vêm das redes sociais. A principal rede é o Instagram, com cerca de 39 mil seguidores. "No último mês, com um vídeo que postamos, o número de pedidos aumentou cerca de 40%", diz Raisa.

Em 2024, a empresa faturou R$ 407 mil. O lucro não foi revelado.

Negócio fica em galeria

O Medovik foi aberto em 2022. Funciona em uma sobreloja dentro de uma galeria em Ipanema, no Rio. O espaço é pequeno, com apenas uma mesinha. O investimento foi de R$ 16 mil.

Planos de ampliar o negócio. Raisa diz que tem planos de expandir o negócio, como abrir uma loja de rua, com vitrine e espaço maior para os clientes comerem no local. "Tenho vontade de ir para a rua, sim. Mas será daqui a uns três anos, na região de Ipanema, Leblon e Copacabana", diz.

Paixão de mãe e filha pela Rússia

Influência da mãe e da literatura. Sanitella, mãe de Raisa, é italiana e cresceu no Brasil, mas sempre teve paixão pela Rússia — a ponto de batizar a filha com um nome típico daquele país. "Convivi com essa paixão da minha mãe pela Rússia, mas quando eu tinha 14 anos descobri os escritores russos e também me apaixonei", diz Raisa. Ela leu obras de Fiódor Dostoiévski e Liev Tolstói, além de assistir a espetáculos de balé e óperas russas em São Paulo, onde fazia mestrado em psicologia.

Em 2018, mãe e filha viajaram para a Rússia. Passaram 15 dias, entre Moscou e São Petersburgo, visitando museus e assistindo a espetáculos. Em uma dos museus, Raisa diz que comeu, pela primeira vez, o bolo Medovik. "Nunca havia comido nada parecido", declara.

De volta do Brasil, ela pesquisou receitas em russo do bolo. "Venho de uma família italiana, com uma avó que adorava cozinhar massas, enquanto eu ficava responsável pelas sobremesas. Portanto, já tinha experiência em fazer doces e bolos. Traduzia e testava as receitas, até chegar a uma que realmente lembrava o bolo que comi na Rússia", afirma.

Incentivo da professora de russo. Na época, Raisa começou a ter aulas de russo com a professora Katia Kovaltchuk. "Levei um pedaço do bolo para ela, que confirmou que a receita estava perfeita e passou o meu contato para vários russos que moravam no Rio", diz Raisa.

Bolo Medovik na página do Instagram. Na pandemia, com pouco trabalho como psicóloga, ela começou a vender as fatias do Medovik para amigos e vizinhos. Depois, incluiu o bolo no cardápio de sua página do Instagram. "Foi um momento de mostrar um produto diferente e poder explicar melhor sobre a Rússia para os meus seguidores. As encomendas começaram a aparecer", diz ela, que preparava os bolos na cozinha do seu apartamento. As encomendas eram retiradas na portaria do seu prédio.

Em 2021, ela bombou no Dia das Mães. Vendeu cerca de 40 bolos. Meses depois, transferiu a produção para uma dark kitchen no Flamengo, no Rio. Só em 2022, abriu a boutique em Ipanema.

Na expansão, escolher o ponto certo

Inovação com produto diferente. Para Sandra Fiorentini, consultora de negócios do Sebrae-SP, a inovação que Raisa trouxe, com um produto não tão conhecido do brasileiro, é um diferencial. "Ao apresentar um sabor diferente, ela não vende apenas doce, mas vende prazer e sensações, proporciona emoções e até memórias diferentes em seus clientes", afirma.

Delivery é acerto. Sandra diz que o consumidor, depois da pandemia, adorou a conveniência, tanto que delivery explodiu, principalmente no setor de alimentação. "Ela acerta ao começar e manter o seu negócio no delivery", diz.

Aposta nas redes sociais. "Para quem não é loja de rua, como O Medovik, é preciso ter uma boa conveniência de entrega dos produtos e apostar muito nas redes sociais, com boas fotos, aquelas que fazem o consumidor salivar, e na opinião da sua clientela", declara.

Vale pegar a opinião de quem compra. Isso é prova social. As pessoas querem ver o que os clientes estão falando, pois o boca a boca das redes sociais é muito importante.

Sandra Fiorentini, consultora de negócios do Sebrae-SP

Mostrar seu negócio no Google. Segundo Sandra, para expandir, Raisa tem alguns desafios pela frente. Um deles é se cadastrar no Google Meu Negócio, ferramenta do Google que ajuda o consumidor a achar o seu negócio.

Ampliar seu raio de atuação. Vale investir em datas comemorativas, participação em eventos e até fazer parcerias com restaurantes renomados para colocar os bolos do Leste Europeu no cardápio, como opção de sobremesa.

Dicas para uma futura expansão. A consultora diz que, para levar O Medovik para uma loja de rua, a escolha do ponto é crucial. "O negócio dela é diferenciado, mas fica em uma galeria, sem espaço para o consumo no local. Vale procurar uma localização que seja compatível com o perfil da sua clientela", diz. Outra dica é ter um ambiente acolhedor, com local para o cliente sentar para degustar o bolo, e ainda ampliar o cardápio, colocando até produtos salgados, por exemplo.

Focar na gestão do negócio. "Raisa não precisa estar 100% na produção dos bolos. Ela precisa também focar na gestão do negócio. Para isso, precisa delegar a produção, treinando uma equipe para substituí-la na cozinha, sem deixar, claro, de ter o controle de tudo", diz. Uma dica é ter fichas operacionais de cada bolo (com ingredientes, porcionamentos e passo a passo) e ficha técnica administrativa (com custo dos insumos e de todos os custos do negócio).

