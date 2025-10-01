Topo

Notícias

Botão de contestação do Pix está disponível aos usuários

01/10/2025 10h09

Contestação

De acordo com a autarquia, ao contestar a transação, a informação é instantaneamente repassada para o banco do golpista, que deverá bloquear os recursos em sua conta, caso existam, inclusive valores parciais.

Depois do bloqueio, ambos os bancos têm até sete dias para analisar a contestação. Caso concordem que se trata realmente de um golpe, a devolução é efetuada diretamente para a conta da vítima. O prazo para essa devolução é de até onze dias após a contestação.

O BC explicou que o autoatendimento do MED dará mais agilidade e velocidade ao processo de contestação de transações fraudulentas, "o que aumenta a chance de ainda haver recursos na conta do fraudador para viabilizar a devolução para a vítima".

O MED, bem como seu botão de contestação, não se aplica a casos de desacordos comerciais, arrependimento e erros no envio do Pix (como erro de digitação de chave) ou que envolvam terceiros de boa-fé, por exemplo. O BC ressalta que ele é específico para fraude, golpe e coerção.

Caminhos do dinheiro

Outra mudança no MED é que será possível fazer a devolução do dinheiro a partir de outras contas, e não apenas daquela utilizada na fraude. Esse recurso estará disponível a partir de 23 de novembro, de forma facultativa, e se torna obrigatória em fevereiro do ano que vem.

Até então, a devolução dos recursos poderia ser feita apenas a partir da conta originalmente utilizada na fraude. O problema é que os fraudadores, em geral, retiram rapidamente os recursos da conta que recebeu o dinheiro e transferem para outras. Dessa forma, quando o cliente faz a reclamação e pede a devolução, o mais comum é que a conta já esteja esvaziada. 

Com os aprimoramentos, o MED vai identificar possíveis caminhos dos recursos. Essas informações serão compartilhadas com os participantes envolvidos nas transações e permitirão a devolução de recursos após a contestação.

O BC espera que isso aumente a identificação de contas usadas para fraudes e a devolução de recursos, desincentivando fraudes. Segundo o banco, o compartilhamento dessas informações impedirá ainda o uso dessas contas para novas fraudes. 

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Flotilha com ajuda a Gaza diz que navios israelenses buscaram intimidar seus barcos

Ministro pede cuidado com destilados: 'Estamos vivendo situação anormal'

Produção de petróleo do Brasil sobe 16,6% em agosto, Búzios ultrapassa Tupi

Rússia ainda aguarda resposta de Trump a proposta de controle de armas nucleares feita por Putin, diz TASS

Médica brasileira apresenta em Paris estudo sobre aplicativo da OMS para diagnosticar hanseníase

Não beba destilados se não tiver 'absoluta certeza' da origem, diz Padilha

Meta utilizará conversas com sua IA para personalizar anúncios e conteúdos

Portugal aprova nova 'lei dos estrangeiros'; veja como brasileiros são afetados

Oktoberfest é fechada temporariamente após ameaça de bomba

Penas de 12 a 35 anos de prisão por exploração sexual infantil no Reino Unido

Quais partidos não poderão acionar STF se projeto aprovado na Câmara entrar em vigor?