Borussia Dortmund goleia Athletic Bilbao (4-1) na Champions

O Borussia Dortmund selou sua primeira vitória na Liga dos Campeões ao golear o Athletic Bilbao por 4 a 1 nesta quarta-feira (1º), no Signal Iduna Park.

O time alemão construiu o resultado com gols de Daniel Svensson (28'), Carney Chukwuemeka (50'), Serhou Guirassy (82') e Julian Brandt (90'+1), enquanto o Athletic descontou com Gorka Guruzeta (61').

Os espanhóis, que não puderam contar com o atacante Nico Williams, lesionado, somam sua segunda derrota nesta Champions e ocupam a 34ª colocação entre as 36 equipes da fase de liga.

Na primeira rodada, o Dortmund empatou com a Juventus por 4 a 4 em um jogo eletrizante em Turim e, com a vitória em casa, ocupa a sétima posição na tabela com 4 pontos.

O próximo compromisso dos alemães pela Champions será contra o Copenhagen, na Dinamarca, no dia 21 de outubro. Por sua vez, o Athletic vai enfrentar em casa o Qarabag, do Azerbaijão, no dia 22.

pm/dr/cb/aam

© Agence France-Presse