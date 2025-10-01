Topo

Bolsa começa outubro com ajustes e Ibovespa fecha em queda

01/10/2025 17h10

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda o primeiro pregão de outubro nesta quarta-feira, refletindo ajustes de posições, após uma performance positiva em setembro, marcada por novas máximas.

O pregão também teve como pano de fundo dados de emprego dos EUA que corroboraram a perspectiva de mais cortes de juros, que tem alimentado o fôlego na bolsa paulista, mas que também acenderam preocupações sobre a saúde da maior economia do mundo.

Em paralelo, agentes ainda repercutiram a falta de um acordo entre democratas e republicanos nos EUA envolvendo um projeto orçamentário para estender o financiamento federal, que provocou uma paralisação parcial das atividades do governo norte-americano.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,56%, a 145.415,81 pontos, de acordo com dados preliminares, após avançar a 146.879,33 pontos na máxima e marcar 145.193,28 pontos na mínima do dia.

O volume financeiro somava R$18,68 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)

