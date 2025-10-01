Bionexo compra Brasíndice e quer digitalizar listas de preços de medicamentos

A empresa de tecnologia para saúde Bionexo, que tem entre seus acionistas o fundo norte-americano Bain Capital, comprou 100% da Brasíndice, que atua na publicação de índices de preços de medicamentos e insumos hospitalares. O valor da operação não foi revelado.

Os dados produzidos pela Brasíndice são considerados referência por hospitais e farmácias em negociações de tabelas de remuneração com as operadoras de planos de saúde, as chamadas contas médicas.

Com a aquisição, Bionexo poderá usar essa base de dados de preços para serviços digitais de negociação de contratos e gestão do ciclo de receita hospitalar. A empresa produz sistemas para gestão hospitalar.

"Trazendo os preços aqui para dentro, vai enriquecer muito a nossa estratégia de dados e analytcs", disse à Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) a diretora-presidente da companhia, Solange Plebani.

De acordo com ela, a Bionexo também considera oportunidades como a digitalização da tabela de preços e uso de inteligência artificial, permitindo que as fabricantes atualizem os valores de forma mais ágil no ambiente de nuvem. Com isso, a expectativa é que o serviço otimize a gestão de suprimentos e contas médicas pelos hospitais e clínicas.

Essa é a segunda aquisição feita pela Bionexo este ano. Em setembro, a empresa anunciou a compra da Overmind, que atua em automação de processos.