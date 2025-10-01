Topo

Notícias

Vender bebida com metanol pode render 30 anos de prisão em caso de morte

Os sintomas de intoxicação por metanol podem incluir náusea, vômito, dor abdominal, visão turva, vertigem, pressão baixa e tremor - Fiocruz imagens
Os sintomas de intoxicação por metanol podem incluir náusea, vômito, dor abdominal, visão turva, vertigem, pressão baixa e tremor Imagem: Fiocruz imagens
do UOL

Maurício Businari

Colaboração para o UOL

01/10/2025 05h30

Casos de intoxicação em São Paulo já deixaram três mortos e outras vítimas com sequelas graves; especialistas ouvidos pelo UOL explicam que a venda de bebidas adulteradas com metanol pode resultar em prisão, indenizações e até interdição do estabelecimento.

O que aconteceu

Adulterar bebidas é crime contra a saúde pública, com pena de até oito anos. A professora de direito penal Jenifer Moraes explica que o artigo 272 do Código Penal prevê reclusão de quatro a oito anos, além de multa, na forma dolosa; e de um a dois anos quando não há intenção, mas falta de cuidado. "Trata-se de um crime contra a saúde pública que independe do resultado individualizado à vítima. Mas, se houver lesão corporal ou morte, o responsável pode responder também por esses delitos, inclusive por homicídio, a depender da prova de dolo ou culpa", afirma.

Relacionadas

O que foi o caso 'bombeirinho', que intoxicou mais de 160 pessoas em 1992

Briga com enforcamento e mordida entre funcionárias acaba em cirurgia em SP

Padre Júlio lança academia para moradores de rua e produtos antifascistas

Em caso de morte, produtor e comerciante podem responder por homicídio qualificado, com pena de até 30 anos. O criminalista Guilherme Gama ressalta que, nesses casos, pode-se falar em homicídio qualificado, cuja punição vai de 12 a 30 anos. Ele lembra do caso da cervejaria Backer, em Minas Gerais, quando consumidores morreram após ingerir produto contaminado: "Há precedentes no país em que a Justiça reconheceu a responsabilidade penal por adulteração de bebidas que resultaram em óbitos".

Responsabilidade de bares e restaurantes

Bares e restaurantes respondem mesmo sem participar da falsificação. Moraes explica que comerciantes podem ser punidos se venderem ou distribuírem bebida contaminada. "Se o dono sabia ou assumiu o risco, aplica-se a pena do crime doloso. Se não sabia, mas poderia prever, pode responder na forma culposa", afirma. Ela ressalta que pessoas jurídicas não respondem penalmente no Brasil, exceto em crimes ambientais: "A responsabilização recai sobre os administradores, e é preciso comprovar a contribuição efetiva de cada pessoa física envolvida".

A responsabilidade também se estende à esfera civil. Gama lembra que bares e restaurantes podem ser condenados a indenizar vítimas e familiares mesmo que não tenham tido dolo. O Código de Defesa do Consumidor prevê responsabilidade solidária entre todos os que colocam o produto no mercado.

Direitos do consumidor

O consumidor pode processar bar, fabricante e distribuidor ao mesmo tempo. O especialista em direito do consumidor Stefano Ribeiro Ferri reforça que todos respondem juntos. "A vítima não precisa provar onde ocorreu a adulteração. Pode acionar todos, e depois, entre eles, os fornecedores discutem quem foi o responsável principal".

As vítimas têm direito à reparação integral. Segundo Stefano, isso inclui reembolso de despesas médicas, compensação por perda de renda, indenização por sequelas permanentes e danos morais. Em caso de morte, é possível pedir pensão para dependentes. "A lei protege a saúde e a segurança do consumidor, e qualquer produto nocivo gera responsabilidade", explica.

Reparação pode ser buscada em várias frentes. Ferri lembra que vítimas e familiares podem registrar reclamação no Procon, acionar o Ministério Público ou ingressar com ação judicial. O primeiro passo é reunir provas — nota fiscal, embalagem, laudo médico. A partir daí, é possível buscar reparação por danos materiais, morais e pensão.

Além das indenizações, há sanções administrativas. O advogado destaca que bares flagrados podem sofrer multas elevadas, suspensão da atividade e até interdição do local. "E, em paralelo, vender bebida adulterada é crime contra a saúde pública", conclui.

Prevenção e fiscalização

Empresas precisam investir em compliance e rastreabilidade. Para Moraes, sistemas de gerenciamento que envolvam toda a cadeia produtiva são essenciais. "A mitigação de riscos só é possível com medidas de conformidade, rastreabilidade e atuação conjunta de fornecedores e comerciantes", afirma.

Maior fiscalização é necessária para evitar adulterações. Gama ressalta que só com vigilância intensa será possível reduzir a chance de bebidas contaminadas chegarem ao consumidor. "É preciso intensificar a fiscalização e garantir a rastreabilidade dos lotes para reduzir a chance de adulterações chegarem ao consumidor", explica.

Bares flagrados podem sofrer multas e até interdição pelo Procon. Ferri acrescenta que a legislação já prevê instrumentos de defesa do consumidor, mas cobra maior coordenação entre órgãos. "O que precisamos é de maior fiscalização e coordenação entre Procon, Vigilância Sanitária e polícia. A lei é suficiente, mas a aplicação precisa ser mais rigorosa", diz o especialista.

Três mortes em SP

Três pessoas morreram após consumir bebidas adulteradas com metanol em São Paulo. As vítimas são homens de 38, 45 e 48 anos, moradores da capital e de São Bernardo do Campo. Todas tiveram a intoxicação confirmada pelo Centro de Vigilância Sanitária.

Outros casos graves seguem em investigação. Entre eles, um jovem de 27 anos que está em coma desde o início do mês após beber gim com energético em uma adega da zona sul da capital; a designer de interiores Rhadarani Domingos, que perdeu a visão após ingerir caipirinhas em um bar nos Jardins; e Wesley Pereira, 31, que sofreu um AVC, também perdeu a visão e está internado desde agosto.

Nem todos os episódios chegam ao conhecimento das autoridades. O governo federal admite a possibilidade de subnotificação. O Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) alerta que sintomas como dor de cabeça, visão turva e náusea devem ser tratados como suspeita de bebida adulterada e exigem atendimento médico imediato.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Mortes e bares fechados: o que se sabe da intoxicação por metanol em SP

Moradores dos extremos de SP já recebiam avisos sobre bebidas desde março

Davi Uip no Alt Tabet

Adega alvo de busca por metanol segue aberta, mas sem vender marca suspeita

Anistia, reféns e governo internacional: o que diz plano de Trump para Gaza

Há 26 anos, 35 pessoas morreram na Bahia por bebida adulterada com metanol

Vender bebida com metanol pode render 30 anos de prisão em caso de morte

Cerveja está imune? E o vinho? Como metanol entra nas bebidas alcoólicas

Feriados de outubro 2025: veja calendário e quem pode folgar neste mês

Crise do metanol abre nova disputa entre governos Lula e Tarcísio; relembre

Quem é o secretário bilionário de Trump que fala em 'consertar' o Brasil