Vender bebida com metanol pode render 30 anos de prisão em caso de morte

Casos de intoxicação em São Paulo já deixaram três mortos e outras vítimas com sequelas graves; especialistas ouvidos pelo UOL explicam que a venda de bebidas adulteradas com metanol pode resultar em prisão, indenizações e até interdição do estabelecimento.

O que aconteceu

Adulterar bebidas é crime contra a saúde pública, com pena de até oito anos. A professora de direito penal Jenifer Moraes explica que o artigo 272 do Código Penal prevê reclusão de quatro a oito anos, além de multa, na forma dolosa; e de um a dois anos quando não há intenção, mas falta de cuidado. "Trata-se de um crime contra a saúde pública que independe do resultado individualizado à vítima. Mas, se houver lesão corporal ou morte, o responsável pode responder também por esses delitos, inclusive por homicídio, a depender da prova de dolo ou culpa", afirma.

Em caso de morte, produtor e comerciante podem responder por homicídio qualificado, com pena de até 30 anos. O criminalista Guilherme Gama ressalta que, nesses casos, pode-se falar em homicídio qualificado, cuja punição vai de 12 a 30 anos. Ele lembra do caso da cervejaria Backer, em Minas Gerais, quando consumidores morreram após ingerir produto contaminado: "Há precedentes no país em que a Justiça reconheceu a responsabilidade penal por adulteração de bebidas que resultaram em óbitos".

Responsabilidade de bares e restaurantes

Bares e restaurantes respondem mesmo sem participar da falsificação. Moraes explica que comerciantes podem ser punidos se venderem ou distribuírem bebida contaminada. "Se o dono sabia ou assumiu o risco, aplica-se a pena do crime doloso. Se não sabia, mas poderia prever, pode responder na forma culposa", afirma. Ela ressalta que pessoas jurídicas não respondem penalmente no Brasil, exceto em crimes ambientais: "A responsabilização recai sobre os administradores, e é preciso comprovar a contribuição efetiva de cada pessoa física envolvida".

A responsabilidade também se estende à esfera civil. Gama lembra que bares e restaurantes podem ser condenados a indenizar vítimas e familiares mesmo que não tenham tido dolo. O Código de Defesa do Consumidor prevê responsabilidade solidária entre todos os que colocam o produto no mercado.

Direitos do consumidor

O consumidor pode processar bar, fabricante e distribuidor ao mesmo tempo. O especialista em direito do consumidor Stefano Ribeiro Ferri reforça que todos respondem juntos. "A vítima não precisa provar onde ocorreu a adulteração. Pode acionar todos, e depois, entre eles, os fornecedores discutem quem foi o responsável principal".

As vítimas têm direito à reparação integral. Segundo Stefano, isso inclui reembolso de despesas médicas, compensação por perda de renda, indenização por sequelas permanentes e danos morais. Em caso de morte, é possível pedir pensão para dependentes. "A lei protege a saúde e a segurança do consumidor, e qualquer produto nocivo gera responsabilidade", explica.

Reparação pode ser buscada em várias frentes. Ferri lembra que vítimas e familiares podem registrar reclamação no Procon, acionar o Ministério Público ou ingressar com ação judicial. O primeiro passo é reunir provas — nota fiscal, embalagem, laudo médico. A partir daí, é possível buscar reparação por danos materiais, morais e pensão.

Além das indenizações, há sanções administrativas. O advogado destaca que bares flagrados podem sofrer multas elevadas, suspensão da atividade e até interdição do local. "E, em paralelo, vender bebida adulterada é crime contra a saúde pública", conclui.

Prevenção e fiscalização

Empresas precisam investir em compliance e rastreabilidade. Para Moraes, sistemas de gerenciamento que envolvam toda a cadeia produtiva são essenciais. "A mitigação de riscos só é possível com medidas de conformidade, rastreabilidade e atuação conjunta de fornecedores e comerciantes", afirma.

Maior fiscalização é necessária para evitar adulterações. Gama ressalta que só com vigilância intensa será possível reduzir a chance de bebidas contaminadas chegarem ao consumidor. "É preciso intensificar a fiscalização e garantir a rastreabilidade dos lotes para reduzir a chance de adulterações chegarem ao consumidor", explica.

Bares flagrados podem sofrer multas e até interdição pelo Procon. Ferri acrescenta que a legislação já prevê instrumentos de defesa do consumidor, mas cobra maior coordenação entre órgãos. "O que precisamos é de maior fiscalização e coordenação entre Procon, Vigilância Sanitária e polícia. A lei é suficiente, mas a aplicação precisa ser mais rigorosa", diz o especialista.

Três mortes em SP

Três pessoas morreram após consumir bebidas adulteradas com metanol em São Paulo. As vítimas são homens de 38, 45 e 48 anos, moradores da capital e de São Bernardo do Campo. Todas tiveram a intoxicação confirmada pelo Centro de Vigilância Sanitária.

Outros casos graves seguem em investigação. Entre eles, um jovem de 27 anos que está em coma desde o início do mês após beber gim com energético em uma adega da zona sul da capital; a designer de interiores Rhadarani Domingos, que perdeu a visão após ingerir caipirinhas em um bar nos Jardins; e Wesley Pereira, 31, que sofreu um AVC, também perdeu a visão e está internado desde agosto.

Nem todos os episódios chegam ao conhecimento das autoridades. O governo federal admite a possibilidade de subnotificação. O Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) alerta que sintomas como dor de cabeça, visão turva e náusea devem ser tratados como suspeita de bebida adulterada e exigem atendimento médico imediato.